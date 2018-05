Hoffenheim en C1, Hambourg descend en D2 pour la première fois de son histoire !

Il n'y a pas eu de miracle. Malgré sa victoire contre Gladbach (2-1), Hambourg est directement relégué en deuxième division, après plus d'un demi-siècle de présence ininterrompue dans l'élite allemande. C'est Wolfsbourg, concurrent direct et vainqueur face à Cologne (3-1) qui ira en barrage, tandis que Fribourg obtient son maintien face à Augsbourg (2-0). Plus haut, en dehors de la déculottée infligée au Bayern par Stuttgart (1-4), le RB Leipzig a cartonné face à Berlin (2-6) et valide son ticket pour l'Europe, tandis que Hoffenheim s'impose contre Dortmund (3-1) et verra la Ligue des champions pour la première fois de sa jeune histoire.

89

L’équipe de la journée : Hambourg SV

Le joueur de la journée : Naby Keïta

Le but de la journée : Jonas Hector

La polémique autour de la tireuse à bière : Un barrage ? Pour quoi faire ?

Le chiffre inutile : 19 985

La décla' du jour

Was noch ?

Les résultats de la 34e journée :

Voilà, c’est fini. Après cinquante-cinq saisons consécutives en Bundesliga, Hambourg est relégué en deuxième division. Malgré sa victoire contre Mönchengladbach (2-1), le HSV n’avait pas son destin en main puisqu’il devait espérer une défaite de Wolfsbourg face à Cologne dans le même temps. Sauf que les Loups ont pris leur responsabilité en s’imposant aisément face à la lanterne rouge (3-1) et devront passer par la case barrage pour sauver leur tête. Sur les rives de l’Elbe, les larmes ont autant coulé que le débit du fleuve. Les choses ont dégénéré en tribune, comme une évidence. Le « Dino » a deux mois pour faire son auto-critique et préparer l’avenir sur des bases qui doivent être plus solides que jamais.Histoire de rappeler que le football est souvent une histoire de gros sous, le milieu guinéen avait un certain poids sur les épaules au moment de débuter son dernier match sous le maillot du RB Leipzig . En effet, le prix de son transfert à Liverpool est indexé sur les performances du club saxon. Finalement, en accrochant la sixième place grâce à un carton face au Hertha Berlin (2-6), Leipzig ira en Ligue Europa la saison prochaine et Keita coûtera 68 millions à Liverpool . Si Hoffenheim et le Bayer Leverkusen avaient perdu, c’était la C1 et un chèque de 75 millions qui attendaient son ancien employeur. Une belle consolation tout de même, puisqu’une absence de qualification n’aurait rapporté « que » 60 millions. Problèmes de riches. Jonas Hector est un homme de grande valeur. On le savait de par ses choix de carrière, mais il l’a également prouvé sur le terrain avec un petit bijou qui, s’il avait été marqué par Cristiano Ronaldo , aurait déjà fait le tour de la planète. Wolfsbourg mène 1-0, et c’est à ce moment là que l’international allemand se paye une roulette balle au pied entre deux défenseurs, décale côté gauche et se paye Casteels d’un petit ballon piqué qui termine dans un angle impossible. Prépare-toi deuxième division : la classe mondiale va tout casser chez toi.Ce sera donc Wolfsbourg qui affrontera le Holstein Kiel en barrage de descente. Le Holstein qui ? Eh bien le champion d' Allemagne 1911, promu de troisième division, auteur d’une saison exemplaire, mais qui a le malheur d’évoluer dans un stade trop petit au goût de la Ligue pour espérer croquer un morceau de l’élite. Il manque en effet 4000 places au Holstein-Stadion pour correspondre au minimum requis (15 000). Et les instances dirigeantes ne semblent prêtes à aucun compromis. Quant au HSV , il a tout simplement décliné un éventuel partage de terrain. Des pourparlers sont en cours avec Sankt-Pauli. Quant à la région, elle a promis de mettre la main à la pâte pour aider à la rénovation. Mais les travaux ne seront pas terminés d’ici le début de la saison prochaine. Dès lors, on se demande bien où les joueurs du Schleswig-Holstein trouveront la motivation face à tant de mépris.Le nombre de jours passés en Bundesliga par le Hambourg SV . Pour faire court, cela correspond à la période du 23 août 1963 (date de la première journée de la première saison du championnat sous sa forme actuelle) au 12 mai 2018. Et tout ça de manière ininterrompue. C’est un record évidemment. Qui s’arrête aujourd’hui. Brutalement." » Résultat, Mitchell Weiser n’était pas retenu dans le groupe du Hertha pour la réception du RB Leipzig . On ne plaisante pas avec les questions rhétoriques de Pal Dardai . Visiblement peu motivé par l’absence d’enjeu lors de cette dernière journée, le champion du monde U21 qui évoluera au Bayer Leverkusen la saison prochaine n’était même pas présent à l’Olympiastadion. Superbe sortie par la petite porte.Face à l’agitation hambourgeoise et la ferveur wolfsburgienne, on aurait presque oublié que c’est Fribourg qui fait la belle opération du jour en bas de tableau en s’imposant au mental face à Augsbourg (2-0). Les hommes de Christian Streich se sauvent en devançant Wolfsbourg de trois points et évitent la saison noire après leur élimination prématurée en Coupe d’Europe. Julian Nagelsmann n’avait encore jamais battu le BvB, c’est désormais chose fait (3-1). Et c’est une victoire lourde de sens, puisqu’elle lui permet de monter sur la troisième marche du podium, devant son adversaire du jour, qui ne doit sa présence en Ligue des champions la saison prochaine qu’à un penalty refusé par la VAR sur le terrain de Leverkusen et une différence de but favorable sur le fil du rasoir. Dans tous les cas, une saison à oublier définitivement, malgré le lot de consolation, dont ne profitera pas Roman Weidenfeller , entré pour les dernières secondes pour marquer ses seize ans passés au club.Contre toute attente, c’est le VfB Stuttgart qui a infligé au Bayern sa pire défaite de la saison, a fortiori à l’Allianz Arena (1-4). Les coupables se nomment Daniel Ginczek Anastasios Donis et Daniel Ginczek , tandis que Corentin Tolisso s’est contenté de sauver l’honneur. En revanche, Benjamin Pavard a gagné le droit de rêver à la Coupe du monde, même si son équipe échoue devant les portes d'une qualification européenne en attendant la finale de la Coupe d' Allemagne entre le Bayern et Francfort.La France n’est pas le seul pays à dire adieu aux légendes de son championnat. Après douze ans et 443 matchs, Stefan Kießling a mis fin à sa carrière en rentrant une dernière fois pour dix minutes avec son club de coeur : le Bayer Leverkusen . Et quels adieux ! Entre ses coéquipiers qui s’échauffent avec son nom sur le dos, un tifo magnifique et une victoire solide (3-2) contre Hanovre, on pouvait difficilement rêver mieux.