Halilhodžić prolonge avec le Japon

A.Bi

On s’en doutait un peu, mais c’est aujourd’hui une certitude : coach Vahid conduira bien le Japon lors de la Coupe du monde en Russie , où il affrontera la Colombie , le Sénégal et la Pologne En fin de contrat le 31 décembre dernier, Vahid Halilhodžić (65 ans) a signé un nouveau bail avec le Japon , qui prendra fin après la Coupe du monde. Jacky Bonnevay (56 ans), le sélectionneur adjoint, et Cyril Moine (47 ans), le préparateur physique, qui accompagnent l’ex-entraîneur du Paris-SG au Japon depuis février 2015, ont également prolongé.On va d’ailleurs bientôt revoir l'ancien buteur nantais en Europe dans deux mois, puisque le Japon devrait disputer deux matchs amicaux en mars, avant d’y revenir en juin pour y achever sa préparation.Vahid San.