Hakim Ziyech, victime du milieu

Boudé en sélection marocaine, oublié par les grands clubs européens, insulté par les anciens grands joueurs Oranje : si le football avait été une école, Hakim Ziyech, milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, aurait eu le rôle du souffre-douleur, capable ceci dit de se rebeller de temps en temps.

0

Un an de purge avec Twente

L'Ajax, le meilleur choix à disposition

Ziyech et le Maroc : mauvaise sélection ?

Par Matthieu Rostac, à Amsterdam

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche, Hakim Ziyech débutera probablement sur la pelouse du MAC³PARK Stadion avec son numéro 22 de l'Ajax dans le dos pour affronter le PEC, délivrera sans doute quelques caviars, marquera peut-être un but ou deux. Surtout, Hakim Ziyech aura la tête ailleurs, à près de 8000 kilomètres de Zwolle. Au Gabon plus précisément, là où il aurait dû se trouver avec l'équipe nationale du Maroc alors que la 31Coupe d'Afrique des Nations débute. Pourquoi le milieu ajacide ne fait-il pas partie des 23 Lions de l'Atlas présents au Gabon ? Parce que Hervé Renard , tout simplement. À la surprise générale, le technicien français, nommé à la tête de la sélection en février dernier, a décidé de se passer de la précieuse patte gauche du Maroco-Néerlandais, l'une des plus constantes d'Eredivisie (depuis la saison 2013/2014, Ziyech a marqué 44 buts et délivré 41 passes décisives en championnant avec Heerenveen, Twente ou l'Ajax). Certes, l'éviction du joueur de 23 ans pour la CAN est une décision «» , prise le mois dernier : nonobstant son récent titre de « joueur marocain de l'année » , Renard a promis à Ziyech la banquette lors de la compétition et ce dernier l'a poliment refusée. Depuis, une cascade de blessures est venue mettre à mal le milieu de terrain marocain (Amrabat, Belhanda, Tannane, Boufal) sans que Renard ne convoque à nouveau Ziyech. Malgré les chants scandant le retour de Ziyech lors de la défaite en amical face à la Finlande (0-1), Renard ne changera rien, préférant d'ailleurs remplacer son dernier forfait au milieu El Haddad par... l'arrière gauche Fayçal Rherras , qui évolue aux Hearts of Midlothian. Trop bon trop con, Hakim ? Peut-être. En tout cas, ça n'est pas la première fois que Ziyech subit un tel traitement.Il y a deux ans, alors que les Pays-Bas du football lui recommandaient de signer à l'Ajax ou au PSV, le milieu offensif surprenait son monde en quittant Heerenveen pour le FC Twente Enschede. Un choix pas si idiot puisqu'il offrait la possibilité à Ziyech de s'installer confortablement dans un poste de meneur afin de faire grandir son football. Au détail près que Twente était menacé par une banqueroute administrative. Pas grave, le natif de Dronten finirait sans doute dans la grande braderie des Tukkers à l'été 2015 avec les Cuco Martina Jesús Corona et autres Youness Mokhtar. Mais alors que le PSV lui faisait les yeux doux, Hakim est resté, surprenant une nouvelle fois son monde. Pour comprendre cette décision, il a fallu attendre le licenciement du coach, Alfred Schreuder : tant que l'actuel entraîneur-adjoint de Hoffenheim restait en poste, les Tukkers ne verraient pas leur buteur/passeur quitter Enschede. Raison pour laquelle le FC Twente a probablement mis un terme au contrat de Schreuder le 30 août 2015, empêchant de fait Ziyech de se retourner à quelques heures de la fin du mercato estival. Bien qu'encore en ménage, le divorce Twente-Ziyech est consommé et le joueur règle ses comptes lors d'une longue interview accordée au. L'ancien président Munsterman, le coach actuel Hake, les supporters : tout le monde en prend pour son grade, Ziyech perd le capitanat et doit attendre le 30 août 2016 pour être libéré de sa prison dorée du FC Twente et s'envoler vers l'Ajax Amsterdam.L'Ajax Amsterdam ? Malgré l'indéniable qualité de son pied gauche, sa capacité à être décisif dans la dernière ou avant-dernière passe et un physique solide malgré un corps de gringalet, Ziyech ne fait « pas mieux » que le second d'Eredivisie lors du mercato estival 2016 alors que d'autres comme Milik ou Janssen partent respectivement à Naples et à Tottenham, et avant eux Depay, Wijnaldum, Clasie ou encore Kishna. Pis, pendant toute une année, le Marocain a connu le purgatoire des transferts : annoncé partout, signé nulle part. Dortmund, Schalke, le Celtic, le Milan AC, Swansea, Everton, l'AS Roma et Leicester City étaient tous venus prendre la température. Foppe de Haan, l'historique entraineur du SC Heerenveen et des U21 Oranje, avait même milité dans la presse pour que sa dernière découverte en date s'envole vers un Chelsea, alors encore coaché par Hiddink. Mais personne n'a daigné offrir quoi que ce soit à la pépite d'Eredivisie. Pas même le PSV qui, un temps séduit, avait reconnu n'avoir «» pour le joueur en août dernier. Ou comment le meilleur joueur d'Eredivisie de ces deux dernières saisons s'est également retrouvé le plus sous-côté, pour lequel il est devenu trop cher de débourser 10 millions d'euros. Peut-être ce manque de désir avait-il à voir avec la situation financière du FC Twente, que l'on disait au bord de la liquidation et qui aurait pu repartir en deuxième division néerlandaise ? Auquel cas, Ziyech serait parti pour une bouchée de pain. En lieu et place, les Tukkers ont été sauvés et Ziyech a repris de la valeur marchande, la pire chose qui pouvait lui arriver.Bad timing toujours, le fait de choisir la sélection marocaine plutôt que la néerlandaise. Certes, il s'agit là d'un choix du coeur - Ziyech se sentant plus marocain que néerlandais - et donc qui ne se conteste pas malgré les dires de Marco van Basten qui avait qualifié le joueur «» et son agent de «» . Et honnêtement, lorsqu'il fait ce choix en mai 2015, personne ne peut lui dire qu'il a tort : les Oranje sont au fond du trou et on voit mal comment ils pourraient en sortir ; le Maroc, lui, est en pleine reconstruction. Mais Ziyech ne s'attendait probablement pas à ce que le milieu des Pays-Bas soit autant morne plaine ni à ce que Badou Zaki dégage et que Hervé Renard décide de se passer de ses services. À dire vrai, cette non-sélection pour la CAN n'est que l'officialisation d'un malaise entre l'ancien coach de Lille et le joueur de l'Ajax. Le premier accusait le second de ne pas courir assez à l'entrainement, alors le joueur aurait prétendu une blessure pour être écarté et retourner jouer en club. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc aurait bien besoin d'un Hakim Ziyech . D'ailleurs, les Pays-Bas aussi.