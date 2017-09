Hadzibegic viré... mais toujours là

LG

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Valenciennes , on aime faire les choses dans le désordre : lundi, limogeage de Faruk Hadzibegic. Mardi, entraînement dirigé par... Faruk Hadzibegic La raison de cette drôle de situation ? Il semblerait qu'aucun accord d'indemnités de licenciement ne soit trouvé entre les deux parties, ce qui contraint l'entraîneur à poursuivre son travail.Naturellement, cette séance ne s'est pas passée dans les meilleures conditions. D'après, des supporters ont franchi les grilles ceinturant le terrain pour venir exprimer leur mécontentement et leur incompréhension quant au traitement réservé au coach né en Yougoslavie.Gageons que le président Eddy Zdziech lui paiera ses heures supplémentaires.