Haddadi, l’exil utile

Formé au Club africain, dont il fut le capitaine, Oussama Haddadi a quitté la Tunisie en janvier 2017 pour rejoindre Dijon. Le défenseur latéral s'est rapidement imposé au DFCO et a retrouvé rapidement sa place en sélection, alors qu'il avait manqué la CAN au Gabon. Sauf catastrophe, « Nino » devrait être du voyage en Russie.

Un défenseur offensif

Un premier transfert payant à 13 ans

La fête du Slim

Par Alexis Billebault

Ce n’est pas totalement l’ambiance bucolique de l’avenue Bourguiba, les Champs-Élysées de Tunis, où les habitants de la capitale aiment déambuler, le soir, en famille ou entre amis, et faire une halte pour boire un thé à la menthe ou déguster une glace à une des nombreuses terrasses de l’artère. Mais avec le printemps qui revient, Oussama Haddadi retrouve certaines habitudes tunisoises. «» , explique Oussama Haddadi, arrivé à Dijon il y a un an et demi.Au DFCO , le Tunisien est apprécié. «» , note Olivier Dall’Oglio. Très proche de Naïm Sliti Fouad Chafik et Chang-hoon Kwon , Haddadi a vite trouvé ses marques dans le club et dans son quotidien. Parfaitement francophone – «» , intervient Chiheb Ellili, qui fut son entraîneur au Club africain et aujourd’hui à Al-Jazira Amman ( Jordanie ) –, il a toutefois eu besoin d’un peu de temps pour assimiler les exigences de Dall’Oglio en particulier et celles de la Ligue 1 en général. «» , énumère l’international tunisien. Et quelques jours après son arrivée à Dijon en janvier 2017, il avait effectué ses débuts en L1 face à Caen (2-0), sur un terrain enneigé. «» , reprend Dall’Oglio.Depuis qu’il s’est posé en Côte-d’Or, Oussama Haddadi a disputé 44 matchs de L1 (13 la saison dernière, 31 en 2017-2018). Face à Strasbourg le 20 janvier dernier (2-3), il a inscrit son premier but en France. «» , reprend Ellili. Au Club africain, son départ avait provoqué quelques tensions entre les supporters et la direction de l’époque. «» , poursuit l’entraîneur tunisien.Né à Tunis, Haddadi est devenu très tôt un supporter du Club africain, par atavisme. «» , se marre le défenseur. C’est pourtant à Hamamm-Lif, un club de la banlieue de la capitale, qu’il a signé sa première licence, jusqu’à ce que le Club africain débourse l’équivalent de 1700 € pour le rapatrier à Tunis. «» À 17 ans et cinq mois, Faouzi Benzarti le fait débuter en Ligue 1, au milieu d’internationaux tels que Khaled Souissi, Lassaad Ouertani, Wissem Ben Yahia, Adel Nefzi ou, Zouhaier Dhaouadhi. Surnommé Nino (le gamin), Haddadi fait ses gammes en regardant défiler les entraîneurs. «(Lechantre, Bracci, Casoni, Chauvin, Sánchez)(Krol, Koster)(Benzarti, Kouki, Ellili)Lors du mercato hivernal 2017, Haddadi, champion de Tunisie en juin 2015, est approché par des clubs turcs et allemands, mais la seule vraie offre est faite par le DFCO. Le Club africain, qui doit huit mois de salaire et un an de primes à son capitaine, ne veut pas entendre parler d’un départ. Le défenseur, lors d’une discussion avec Slim Riahi, alors président, joue carte sur table. «» , explique-t-il. Riahi, réputé dur en affaires, se fait au passage allumer par les supporters des Rouge et Blanc sur les réseaux sociaux. Son départ vers la France tombe bien : quelques semaines plus tôt, Henri Kasperczak, le sélectionneur polonais des Aigles de Carthage, l’avait écarté de la liste des vingt-trois tunisiens appelés à disputer la CAN 2017 au Gabon, lui préférant Sliman Kchouk (CA Bizerte), un novice. «Depuis le retour de Nabil Maâloul aux affaires il y a un peu plus d’un an, Haddadi a retrouvé son rond de serviette lors des rassemblements de la sélection, même s’il doit affronter la concurrence d’Ali Maaloul (Al-Ahly, Égypte), l’ancien latéral du CS sfaxien. «» , précise le Dijonnais. À un mois de la Coupe du monde à laquelle il devrait participer, celui-ci se veut optimiste, malgré un tirage au sort qui a expédié la Tunisie dans un groupe compliqué ( Angleterre Panama ). «