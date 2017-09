Habile comme Fekir

Il n’a joué que quatre minutes, mais pour Nabil Fekir, ces quatre minutes veulent dire beaucoup. Entré en jeu face aux Pays-Bas en toute fin de match, le Lyonnais réalise un début de saison canon avec son club, et entend prolonger la parenthèse avec les Bleus.

15 novembre 2016, pour la première fois depuis sa blessure survenue plusieurs mois plus tôt, Nabil Fekir réenfile le maillot bleu pour affronter la Côte d’Ivoire en amical. Depuis, plus rien, jusqu’à l’annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi dernier. Dans un secteur ultra-concurrentiel, entendre son nom prononcé par le sélectionneur veut dire énormément pour un joueur qui revient de loin. Sa blessure au genou arrivée au pire moment, à quelques mois de l’Euro alors qu’il répondait enfin aux espoirs mis en lui, a fait perdre du temps au Lyonnais. Mais sans s’en douter, elle lui a aussi permis de devenir le joueur écouté et respecté du vestiaire rhodanien, qui flambe en ce début de saison avec son club et qui fait son retour en équipe de France . Avant d’être rendu cliché par nombre de footballeurs, rappeurs et candidats de télé-réalité, Nietzsche écrivait «» . Le philosophe allemand avait vu juste.» À en croire Antonin Da Fonseca, préparateur physique de l’Olympique lyonnais, Nabil Fekir est dans les temps. «» , poursuit le membre du staff médical des Gones. S’il a joué toute la saison dernière, l’attaquant ne semble avoir retrouvé son véritable niveau qu’en ce début d’exercice. Une fois la saison 1 post-blessure terminée, le joueur de 24 ans a bossé comme un dingue cet été pour préparer au mieux la saison 2. Perte de poids, physique affûté, l’enfant du pays n’a rien laissé au hasard. «» , reconnaît le préparateur physique. Car Nabil Fekir sait qu’après une rupture du ligaments croisés, il ne faut pas se contenter du minimum syndical pour retrouver ses sensations. Le travail est l'une des clés d’une bonne reprise, mais d’après Antonin Da Fonseca, travailler dur n’a jamais effrayé l’attaquant : «» , explique François Gabriel , kiné au centre paramédical Santy, qui s’est occupé de Nabil Fekir lors des deux premiers mois de sa rééducation. Mais au-delà de la simple remise sur pied, se battre pour se remettre d’un tel traumatisme permet de «» , ajoute le kiné. L’attitude de l’international français donne raison à ce dernier. Son implication et son état d’esprit lors de l’avant-saison ont conduit Bruno Génésio à le nommer capitaine, après les départs de Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette . Pour Antonin Da Fonseca qui côtoie le joueur au quotidien, ce brassard n’est pas étranger au début de saison du numéro 18 rhodanien : «» Une exemplarité récompensée sur le pré. En quatre matchs de Ligue 1, le gaucher a planté quatre pions, dont un bijou face à Bordeaux , et délivré une passe décisive. Ses stats ajoutées à son influence sur le terrain et à son attitude ont permis au capitaine lyonnais d’à nouveau frapper aux portes de Clairefontaine.Nabil Fekir n’a jamais oublié les Bleus, et les Bleus n’ont jamais oublié Nabil Fekir. «» , explique le préparateur physique de l’OL. Sans se sentir responsable – le Lyonnais s’est blessé lors du match France-Portugal en septembre 2015 –, le sélectionneur n’a jamais abandonné le joueur. Un œil sur lui dès que l’attaquant a renfilé les crampons, DD l’a même convoqué en novembre dernier, quatorze mois après sa blessure. Le capitaine des Gones sait qu’il a la confiance du sélectionneur, mais il sait aussi que la concurrence est rude. Mbappé, Dembélé, Lemar, Coman... ils sont nombreux à prétendre à une place sur le terrain. «» , reconnaît Antonin Da Fonseca. Ça, l’attaquant lyonnais en est conscient, mais après s’être battu pour revenir d’une si grave blessure, se battre pour une place au Mondial russe ne lui fait pas peur. La déception d’avoir manqué l’Euro passée, un autre challenge se dresse devant lui. Plus qu’un challenge, un rêve confie d’ailleurs le membre du staff médical de Lyon : «» Alors oui, il n’a joué que quatre minutes face au Pays-Bas, mais Nabil Fekir compte bien profiter de chaque minute de jeu pour prouver qu’il mérite son billet pour la Russie en juin prochain.