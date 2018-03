Guivarc'h oublié du match de gala France 98

NB

Alerte au crime de lèse-majesté.Vingt ans après le plus bel exploit de l'histoire du foot français, les Bleus champions du monde 98 enfileront leurs vieux crampons le 12 juin prochain pour affronter une sélection des meilleurs joueurs de l'édition 1998. Si la liste des joueurs présents comprend même les six joueurs pré-sélectionnés à l'époque par Aimé Jacquet , elle compte deux absents de marque, Didier Deschamps , réquisitionné pour gagner une Coupe du monde en Russie avec ses Bleus version 2018 et Stéphane Guivarc'h , titulaire en finale face au Brésil mais oublié de la liste par les organisateurs de l'événement.Pas de panique pour tous les fans du « Menhir » , il a heureusement confirmé lundi àqu'il serait bien présent le 12 juin à la U Arena de Nanterre pour se rappeler au bon souvenir des nostalgiques.Et tant pis si Stéphane Carnot n'est pas là pour l'alimenter en ballons de qualité.