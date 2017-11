Guitane fait kiffer Le Havre

Lens (4-3-3) : Vachoux - Duplus, Duverne, Dankler, Hafez - Chantôme, Bostock, Diarra - Fortuné, Bayala, Marković

Le Havre (4-5-1) : Thuram-Ulien - Bese, Bain, Moukoudi, Traore - Youga, Lekhal, Feraht, Fontaine, Bonnet - Mateta

Cote d'amour au maximum en Normandie.Nom : Guitane. Prénom : Rafik. Passion : donner de l'amour. 74minute de jeu entre Le Havre et Lens , lehavrais fait chavirer le stade Océane. Entré en jeu trois minutes plus tôt, le gamin de 18 balais donne raison à Oswal Tanchot et imprime sa ganache dans la mémoire de Jean-Kevin Duverne Fixation, passement de jambes, frappe croisée, tout est trop propre, trop rapide pour la défense lensoise. Pourtant irréprochable jusqu'ici, ou sauvé par sa barre (grosse frappe de Bonnet, 34), Jérémy Vachoux ne peut rien contre le talent de celui qui inscrit là son premier but en Ligue 2. Pas le dernier assurément, mais suffisant pour s'imposer ce samedi après-midi.Les Lensois, qui auraient pu réaliser le hold-up à mi-parcours (Fortuné sur Thuram , 44), ont montré trop peu pour aller chercher quelque chose chez le 7de Ligue 2.Merci qui ? Merci Rafik et Oswald !