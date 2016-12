Fredy Fautrel coupe son sifflet

151

Salut l'artiste.Présent sur les pelouses de Ligue 1 depuis le 23 août 2003 et une rencontre entre le LOSC et le FC Metz , Fredy Fautrel arbitrera sa dernière rencontre ce samedi, avant de ranger définitivement son sifflet. Et quoi de plus beau que de terminer sur un match au stade du Roudourou entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Après les fêtes de fin d'année, Fredy Fautrel intégrera la Direction technique de l'arbitrage et deviendra manager des arbitres qui officient en L2 et en National.Si, en France , Fredy Fautrel était reconnu comme un bon arbitre, il n'a jamais vraiment eu sa chance en dehors du pays, lui qui n'a dirigé aucune rencontre de Coupe du monde ou de championnat d'Europe, ni même de Ligue des champions, se contentant seulement des tours préliminaires.De toute façon, Fredy s'en moque, sa carrière est réussie, il a reçu un autographe de Stéphane M'Bia