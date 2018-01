Guingamp piège Strasbourg

149

Salibur, les pieds légendaires.Huit minutes seulement après le coup d'envoi, un éclair de lucidité amène Marcus Coco à décaler un caviar sur Yannis Salibur qui, après avoir crocheté le pauvre Kenny Lala , crucifie Alexandre Oukidja d'une petite balle piquée. Guingamp , pourtant peu brillant à l'extérieur (deux victoires, un nul et six défaites avant de venir en Alsace), est électrisé et Nicolas Benezet fait le break en trompant le portier strasbourgeois, de nouveau tout en finesse.Visiblement, ce score satisfait les Bretons, qui opèrent un repli défensif jusqu'à la pause. De quoi frustrer les Alsaciens qui pédalent dans la choucroute malgré une possession à leur avantage. Mais sans jamais parvenir à concrétiser leurs occasions. La dernière fois que Strasbourg avait perdu à domicile, c'était le 24 septembre contre Nantes Tant pis pour le Racing, tant mieux pour l'En Avant, qui remonte provisoirement à la sixième place et enchaîne un sixième match sans défaite. Beau cadeau pour Jimmy Briand qui fêtait sa centième cape sous les couleurs guingampaises.