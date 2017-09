Guimarães a aligné une équipe 100% extracommunautaire

25

À jamais les premiers.Pour son retour en poule de Ligue Europa, le Vitória Guimarães est parvenu à effacer l'échec de son élimination au troisième tour préliminaire de la compétition en 2015. Les Portugais, quatrièmes de la dernière Liga NOS, ont rendu une copie plus que correcte face aux Autrichiens du FC Salzburg Mais la vraie curiosité de cette rencontre, c'était la feuille de match présentée par l'entraîneur lusitanien Pedro Martins. En effet, aucun joueur national n'était aligné dans le onze de départ. Une première dans l'histoire de la compétition.Sur le pré, on comptait quatre Brésiliens, deux Colombiens, un Uruguayen, un Vénézuélien, un Ghanéen, un Péruvien et un Ivoirien. Les deux premiers remplaçants, un autre Brésilien et un Cap-verdien, ont confirmé la tendance internationaliste de Pedro Martins. Le jeune espoir portugais Kiko , entré à l'heure de jeu, a fait office deQui aurait pu croire que même les équipes Red Bull avaient plus d'ancrage local ?