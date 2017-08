Guillaume Gillet file à l'Olympiakos

NG

Le Grexit.Grand artisan de la deuxième partie de saison canon du FC Nantes, Guillaume Gillet avait lié son destin à celui de Sergio Conceição, et tant pis si ce dernier avait été remplacé par Claudio Ranieri . L'international belge souhaitait rallier le championnat grec depuis plusieurs semaines, il a finalement obtenu gain de cause en s'engageant hier soir avec l'Olympiakos pour les deux prochaines saisons.https://twitter.com/olympiacos_org/status/894606966336737280?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FActualites%2FGuillaume-gillet-nantes-rejoint-l-olympiakos-officiel%2F823933Un coup dur pour Nantes qui devra certainement recruter, afin de compenser le départ de l'ancien Bastiais.Sans leur Gillet, les Nantais seront bien plus exposés aux courants d'air.