Guerreiro mis à l'amende pour délit de fuite

0

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ouille. Si l'adaptation de Raphaël Guerreiro sous les couleurs du BvB se passe plutôt bien, le parquet de Dortmund vient de le faucher en pleine course. La justice allemand vient en effet d'infliger à l'international portugais (17 sélections) une amende de 120 000 euros pour délit de fuite consécutif à un léger accident en novembre dernier. L'ancien lorientais risque également une suspension du permis de conduire de neuf mois.Il y a six mois, Guerreiro avait percuté une autre voiture dans le centre-ville de Dortmund avant de prendre la fuite. Il s'était rendu le soir même au commissariat pour reconnaître les faits et s'excuser de son geste.Raphaël Pépin.