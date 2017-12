Guardiola voudrait faire venir Busquets à Manchester City

26

Et s'il était là, le vrai transfert choc de 2018 ?On le sait, Pep Guardiola regarde beaucoup du côté du FC Barcelone pour renforcer son Manchester City . Régulièrement, la presse se fait l'écho des plans despour attirer Lionel Messi dans ses filets. Une affaire qui semble loin d'être pliée... En revanche, la piste qui mène à Sergio Busquets pourrait se révéler moins délicate.D'après le, Guardiola voudrait faire venir son ancien poulain du Barça , qui est aussi tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste depuis son avènement en 2008-2009. Au Barça, le Catalan avait poussé un certain Yaya Touré sur la touche. Ça tombe bien, Yaya Touré, 34 ans, ne devrait pas faire de vieux os à Manchester City où il se contente désormais de rares apparitions. L'histoire se répéterait, et Busquets remplacerait Touré.Les médias anglais parlent d'une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros pour arracher le milieu de terrain de 29 ans.Un départ de Busquets constituerait un véritable tournant dans l'histoire du FC Barcelone , mais permettrait aussi de dégager des fonds afin de réaliser d'onéreuses transactions (Coutinho ? Griezmann ?) et d'opérer une nouvelle mue tactique de son milieu de terrain...Mais au fait, il n'y a pas un club ambitieux en Ligue 1 qui cherche un gros numéro 6 en ce moment ?