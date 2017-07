Guardiola veut s'offrir Reina

NG

Pep et Pepe sont sur un bateau.Après l'échec Claudio Bravo , Pep Guardiola veut s'assurer que le poste de gardien ne sera pas le talon d'Achille de son Manchester City 2.0. Et comme souvent, lesrésolvent leurs problèmes à coups de millions. Après avoir lâché quarante patates pour s'adjuger Ederson Moares, le gardien qui monte, lesauraient proposé trois petits millions pour acquérir Pepe Reina et ses neuf saisons de Premier League. Une information révélée par le, qui précise que l'arrivée du gardien de Naples pourrait coïncider avec le départ de Claudio Bravo En posant ses valises dans le Lancashire, Pepe Reina découvrirait son sixième club après Barcelone, Villarreal, Liverpool, Naples et le Bayern. Pas dégueu.La Barça