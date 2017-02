Guardiola se dit fan de Monaco

0

Pp Guardiola aime le football. Et en ce moment, quand on aime le football, on est un peu forcés d'aimer Monaco Même s'il est à deux doigts d'affronter les Monégasques en huitième de finale de Ligue des Champions, l'entraîneur de Manchester City n'a donc pas hésité en conférence de presse à jeter des fleurs à ses adversaires de demain soir. Bien sur, ce genre de séance face aux médias se prête aux louanges, et Guardiola n'allait pas clamer haut et fort qu'il déteste le jeu de l' ASM . Mais il est quand même allé assez loin dans le détail, en assurant : «» , avant de poursuivre sa démonstration en analysant chaque ligne et en citant les joueurs.Une chose est sure, pour avoir autant apprécié le jeu de Monaco , c'est que Guardiola a passé pas mal de temps à l'étudier. Ce qui n'est pas forcément bon signe pour Jardim.