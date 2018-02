Guardiola est-il inexportable ?

Dieu vivant à Barcelone, Pep Guardiola n'a pas su créer l'adhésion totale au Bayern Munich malgré des sommets atteints en matière de niveau de jeu. Alors qu'il semble en passe de faire désormais monter Manchester City très haut, toutes les voix ne lui sont pas favorables en Angleterre. Parce que l'entraîneur catalan serait trop exigeant et radical pour fédérer loin de ses terres ?

Les Harlem Globe Trotters et Jupp Heynckes

Les entraînements à huis clos de Munich

Carte blanche à Manchester City

Par Nicolas Jucha

Propos de Patrick Guillou recueillis par Nicolas Jucha.

» Drôle d'ambiance en conférence de presse d'avant-match la semaine dernière, à Manchester. Pep Guardiola est un homme bourré de mémoire et qui n'oublie pas les détails, comme les commentaires. Quelques jours plus tôt, Gary Neville s'était ironiquement dit «» en plein débat d'après-match sur Sky Sports par le choix de l'entraîneur catalan de n'avoir que six joueurs sur son banc pour affronter Burnley . L'ancien entraîneur du Barça doit avoir aussi mémorisé quelque part la levée de boucliers après la victoire «» des siens contre Newcastle le 27 décembre. 1-0, seulement, mais avec une possession de balle étouffante (83% en première période) et une emprise totale sur la rencontre. «» , selon l'autre consultant vedette de la chaîne, Jamie Carragher, soutenu dans son propos par Gary Neville , considérant la situation comme «» . Parce que le jeu de City était indigent ? Au contraire, la virtuosité de De Bruyne and co a atteint ce jour-là un niveau extrêmement élevé, mais aurait, selon les vieux de la vieille de la Premier League, tué l'indécision sportive qui fait l'essence du foot anglais.Quelques saisons plus tôt, c'est pour avoir gueulé après Bastian Schweinsteiger - coupable d'avoir tiré de l'extérieur de la surface au lieu de chercher une passe - que Pep Guardiola avait été tancé par Franz Beckenbauer en personne, avant d'être invectivé en mondovision par Thomas Müller , visiblement peu partisan du jeu imposé par son entraîneur. Un mauvais procès selon Patrick Guillou , le consultant Bundesliga de beIN Sports. «» Des moments de plaisir non considérés à leur juste valeur en Bavière, car «» Mais la Ligue des champions en moins, Guillou estime pourtant que «» . Mais probablement moins allemand que quand Heynckes prônait un jeu plus direct, avec des binômes ultra performants sur les côtés, là où celui du Catalan «» . Quitte à faire quelques matchs tout seul. Mais pour Guillou, la progression du jeu sous Guardiola était mathématique : «Karl-Heinz Rummenigge n'a d'ailleurs pas hésité, depuis le départ de Guardiola, a parlé d'un réel héritage de beau jeu laissé au FC Hollywood. Forcément un peu ternis par «» En Angleterre, on aurait donc tendance à reprocher au City de Guardiola de trop dominer son adversaire par la technique, plutôt que d'accepter un vrai combat physique. L'arrivée d'Aymeric Laporte pour 65 millions d'euros, couplée au prêt à Everton d'Eliaquim Mangala, tend à prouver que le Catalan fait fi des compromis et va continuer à faire les choses à sa manière. Sans surprise. «Reste à Guardiola de réussir à imposer totalement sa vision à Manchester, ce qu'il n'a pu faire pleinement à Munich faute «» . Car pour le reste, au Bayern, «» . Pour Guillou néanmoins, il n'est pas impensable que la mayonnaise prenne sur le plus long terme malgré les réticences de certains conservateurs. «» Fort déplaisant diront les mauvaises langues.