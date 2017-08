Menacée par le régime de Kim Jong-un, l’île de Guam, territoire non incorporé des États-Unis, doit à nouveau faire face à la Corée du Nord. La première fois, c’était le 11 mars 2005 et la sélection de l’île s’était fait pulvériser 21-0. Depuis, les Guamaniens n’ont toujours pas lavé l’affront.

« Ils auraient dû nous mettre 40-0 »

Plaisir et infidélité

« On a rarement notre mot à dire sur le destin de notre île »

Par Robin Richardot

Perdue au milieu du Pacifique, l’île de Guam pensait vivre des jours heureux. Et puis ce bout de terre s’est retrouvé au centre des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord . Ce mercredi 9 août, soixante-douze ans après le bombardement de Nagasaki, Pyongyang annonçait que la Corée du Nord était prête à faire feu grâce à ses missiles balistiques sur ce territoire non incorporé des États-Unis. Mais ce n’est pas la première fois que Guam fait face au pays de Kim Jong-un. À cinq reprises, Matao, surnom de l’équipe de football de l’île, a rencontré la sélection de la Corée du Nord. Bilan : cinq défaites. Et comme pour beaucoup de monde, la première fois a été difficile. Le 11 mars 2005, à Taïpei, les Nord-Coréens écrasent les Guamaniens 21-0 en Coupe d’Asie de l’Est. Un score sans appel qui reste la plus grosse victoire de l’histoire des uns et la plus large défaite de l’histoire des autres. Ce jour-là, il n’y avait de pacifique que l’océan, et l’île de Guam s’était bien fait atomiser.Quand l’équipe de Guam se retrouve face à la Corée du Nord , l'outsider est déjà au fond du trou. Une défaite 9-0 du côté de Taïwan en apéritif, un cinglant 0-15 contre Hong Kong pour continuer et un honorable 4-1 en Mongolie : autant dire que les Guamaniens n’attendent plus grand-chose de ce dernier match. «, tente d’expliquer Jill Espiritu, responsable média et marketing de la sélection.Au coup de sifflet final, ça fait quand même 21-0. Un score lourd qui a forcément marqué Elias Merfalen, buteur de la sélection et retraité depuis 2012. «» , raconte Elias , qui estime que sa sélection a été bien payée ce jour-là. «Ce n’est qu’à partir de 2011 que Guam a commencé à rivaliser un minimum. «» , assure Elias . L’équipe de Guam a donc progressé. Lentement, mais sûrement. Et cela se voit dans ses résultats face à la Corée du Nord . «» , rappelle Jill. En 2012, pour sa dernière compétition, Elias retrouve la Corée du Nord face à lui, mais ne perd cette fois que 5-0. «» , se remémore-t-il. Une nouvelle défaite donc, mais l’attaquant parle avant tout du «» de se mesurer à nouveau aux Nord-Coréens et préfère voir la défaite de 2005 comme une belle leçon de football qui lui a permis de progresser.Car pour Elias , il n’y avait aucune tension particulière lors de ces matchs, aucune animosité, malgré les différends entre la Corée du Nord et les États-Unis. «» Aujourd’hui, on ne retrouve plus aucun joueur présent sur la feuille de match en 2005 dans l’effectif de la sélection. Tous sont rentrés chez eux avec cette grosse valise qui les suit malgré eux. Aux nouveaux venus de relancer la partie.