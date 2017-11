Griezmeiro fait pleurer Levante

Opposé à une formation de Levante qui n'a plus gagné chez elle depuis plus de deux mois, l' Atlético n'a pas vraiment eu besoin de forcer pour remporter son plus large succès de la saison. Surtout quand la défense desa l'air aussi ravi de faire elle-même le sale boulot à la place des. Sur un centre dangereux de Kevin Gameiro en direction d'Ángel Correa, Rober inscrit ainsi le premier but de sa carrière, mais contre son camp (5). Vingt-cinq minutes plus tard, c'est au tour de son copain Chema d'offrir un joli cadeau aux Madrilènes, en foirant complètement son sauvetage devant ce renard de Gameiro.Le reste a vaguement ressemblé à une séance de tir aux pigeons sur la cage du pauvre Oier Olazabal, avec le duo Gameiro-Griezmann comme principaux prédateurs. Notre Kévin national, déjà auteur de deux duels manqués face au portier basque dans le premier acte (21et 41), remet le couvert après la pause en s'offrant un doublé, sur une passe lumineuse d' Antoine Griezmann (59). Grizou décide ensuite d'imiter son compatriote en s'offrant à son tour un doublé, sur un caviar de Gameiro (66), puis en reprenant un tir de l'ancien Merlu repoussé par Olazabal (68).Trois occasions manquées par l'entrant Fernando Torres plus tard, l'Atléti s'offre une jolieclaquée sur le postérieur endolori de Levante , qui permet aux hommes de Diego Simeone de revenir à hauteur de la troisième place occupée par le Real Madrid