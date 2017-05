Griezmann se projette aussi avec l'Atlético

MR

Tourner sept fois sa langue dans sa bouche.Visiblement, Antoine Griezmann n'assume plus très bien ses déclarations sur le plateau de Quotidien . Lundi, il estimait à «» ses chances de partir à Manchester United cet été. Ce jeudi, en marge d'une cérémonie de remise de trophée, l'attaquant français a tenu des propos qui faisaient plutôt penser qu'il se projetait très bien avec l'Atlético Madrid dans le futur. «» , a-t-il déclaré en parlant bien des. Peut-être que le coup de gueule de son président Enrique Cerezo est pour quelque chose dans ce revirement.Donc si on suit le raisonnement, on devrait avoir prochainement six sorties pro-ManU et quatre en faveur de l'Atlético. Ça se tient.