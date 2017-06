Griezmann s'est marié à Tolède

TP

PointTout roule en ce moment pour Grizi. Ce mercredi, il a prolongé son contrat avec l'Atlético de Madrid et le lendemain, il s'est marié à Tolède, au sud de Madrid, avec sa compagne Erika Choperena, comme l'a rapporté la presse espagnole. Le couple a déjà mis au monde une petite Mia. Roméo et Juliette se sont échangés leurs vœux au Palais de Galiana. Plusieursétaient invités à la réception, parmi lesquels Juanfran , Koke et Gameiro.Griezmann sait aussi dribbler les journalistes.écrit que «» .