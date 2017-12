Griezmann punit son ex au buzzer

Atlético (4-4-2) : Oblak - Partey, Giménez, Godín, Filipe Luís - Correa (Ferreira Carrasco 70e), Gabi, Saúl Niguez, Koke - Griezmann (Fernandez 90e), Gameiro (Torres 70e). Entraîneur : Diego Simeone.

Real Sociedad (4-3-3) : Rulli - Odriozola, Aritz Elustondo, Íñigo Martinez, Rodrigues - Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza - Prieto (Canales 70e), Oyarzabal, Willian José. Entraîneur : Eusebio Sacristán.

Le fameux coup de Grizou.Malmenés durant la première demi-heure, menés au score suite à un penalty concédé par Jan Oblak et transformé par Willian José (0-1, 29), lesse sont finalement réveillés pour l'emporter sur le fil grâce à un Antoine Griezmann en mode renard des surfaces. En fin de match, le Français positionné au second poteau se jette pour offrir la victoire aux Madrilènes (2-1, 88). Et rappelle au passage qu'il n'est jamais bon de revoir son ex. Entre-temps, les hommes de Diego Simeone ont fait preuve d'une énorme maladresse face aux cages. À l'image d'Ángel Correa, auteur de plusieurs occasions totalement gâchées (38et 49). Heureusement pour les attaquantsqui se sont tous heurtés chacun leur tour au mur Geronimo Rulli, le latéral brésilien, Filipe Luís , n'a lui pas de problème de visée comme le prouve sa frappe du droit sur l'égalisation (1-1, 63). Avec ce succès, l' Atlético renoue avec la victoire en Liga dans son antre du Wanda Metropolitano et recolle à six longueurs du Barça La poursuite est lancée.