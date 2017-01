Griezmann dans l'équipe type de l'année de l'UEFA

0

Le peuple a voté.Depuis quelques semaines, les internautes pouvaient se rendre sur le site de l'UEFA pour élire le onze type de l'année. Après 650 000 votes, l'association européenne a dévoilé les noms des onze lauréats. Vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid place quatre éléments avec Sergio Ramos Toni Kroos , Luka Modrić et l'inévitable Cristiano Ronaldo qui squatte l'équipe type pour la onzième fois.Malgré une élimination en quarts de finale de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, le Barça place trois joueurs : Lionel Messi Andrés Iniesta et, plus surprenant, Gerard Piqué. Gianluigi Buffon , Jérome Boateng, Leonardo Bonucci et Antoine Griezmann complètent la sélection qui compte donc quatre défenseurs centraux.L'Euro étant une compétition de l'UEFA, Éder aurait clairement eu sa place dans ce onze.