Griezmann plus Costa(ud)

Depuis que Diego Costa, qui ne pouvait pas jouer en raison de l’interdiction de recrutement de son club, a retrouvé le terrain avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s’éclate. Davantage libéré aux côtés de l’Espagnol fournissant un travail remarquable, le Français se sent moins seul aux avant-postes.

As strike partnership nicknames of recent years go, this offering by Marca wins by a landslide #AGDC pic.twitter.com/B7oIxvN8RW — Kieran Canning (@KieranCanning) 26 février 2018

Arrivé à point nommé

Une séparation irréversible ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’image va mieux à l’un qu’à l’autre. Mais l’important est ailleurs. En sortant son jeu de mot bien senti,a exprimé la sensation que toute l’ Espagne essayait de décrire : l’AG/DC, initiales d’ Antoine Griezmann et Diego Costa renvoyant au mythique groupe de hard rock né dans les années 1970, envoie actuellement du lourd et joue une violente musique qui effraye certains défenseurs fervents de mélodie plus douce. Comme les frères Young, les deux artistes se sont bien trouvés et cartonnent chaque fois qu’ils montent sur la scène du gigantesque Estadio Metropolitano ou qu'ils effectuent une halte dans leur tournée européenne.La preuve par les chiffres : depuis le retour sur les pelouses de Costa début janvier, Antoine Griezmann a inscrit douze buts en Liga, contre cinq auparavant. En Ligue Europa, le Tricolore se montre également décisif puisqu'il a marqué deux fois en trois matchs. Même bilan en Coupe du Roi. De son côté, Diego a catapulté six parpaings dans les filets adverses en treize rencontres toutes compétitions confondues, tout en réalisant trois passes décisives. Pas mal pour un mec qui n’avait plus officiellement foulé un terrain depuis plus d’une demi-année en raison de l’interdiction de recrutement de l’ Atlético de Madrid (le club a dû attendre l’hiver pour rendre le transfert de l’attaquant en provenance de Chelsea effectif). Niveau chiffres, le duo est bon.Mais c’est surtout dans leur entente mutuelle et leur complémentarité que le binôme impressionne. Moins enthousiasmant qu’à l’accoutumée durant les premiers mois de la saison, Griezmann sort aujourd’hui des prestations de haute gamme. Comme contre Leganés fin février , avec un quadruplé aussi varié qu’esthétique ( du jamais-vu pour un Français en Espagne ). Ou comme à Séville trois jours avant , avec un triplé et une passé dé répondant à l’ouverture du score de Costa, aligné lors des deux rencontres. C’était prévisible, c’est désormais confirmé : la présence de l’ancienlibère et soulage le Bleu. De manière psychique, d'abord, l’agressivité du Brésilien pouvant transformer le visage d’une équipe toute entière.Et sur le plan tactique, ensuite. Constamment dans la proposition, l’avant-centre de laoffre un appui physique de qualité à son partenaire (avec qui il forme la doublette offensive du 4-4-2 de Diego Simeone ) et n’hésite pas à jouer la profondeur. Un profil complet dont ne dispose pas, par exemple, Kevin Gameiro . Lequel était d’ailleurs loin de représenter un élément indiscutable avant le mercato hivernal. Ce qui signifie que le moteur despouvait se retrouver isolé devant et obligé de faire des efforts surhumains pour revenir derrière. Maintenant, Costa lui facilite la tâche en fournissant un travail défensif toujours aussi impressionnant, et la ligne des quatre milieux – Saúl Ñíguez, Gabi Thomas Partey et Koke ; voire Victor Vitolo – lui rend la vie plus simple en ratissant toute la largeur.Durant la trêve internationale, Griezmann n’a ainsi pas caché son plaisir de jouer avec son nouvel acolyte, assurant avoir «» . «» , a également ajouté le finaliste du dernier Euro face à la presse. De son côté, l’ex-Londonien, qui a d’emblée détruit la «» évoquée à son arrivée, compte bien poursuivre l’aventure avec Grizou dans son champ de vision, malgré les rumeurs de transferts entourant l’avenir de l'ancien de la Real Sociedad . «, a-t-il donc estimé en conférence de presse, sourire aux lèvres.Qu’en pensent les dirigeants du club ? «» , réagissait dès le mois de décembre Miguel Angel Gil Marín, conseiller délégué de l’entité, sur Onda Cero. Un coup de bluff pour faire monter les enchères ? Peut-être. En tout cas, il reste au moins quelques mois pour déguster le concert des AG/DC. À Madrid ou dans le reste de l’Europe. Avec le son à fond.