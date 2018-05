Griezmann n'a plus peur des finales

Bourreau de l'OM avec deux pions au compteur, Antoine Griezmann n'a pas fait de sentiment pour offrir à l'Atletico la troisième Ligue Europa de son histoire. Le natif de Mâcon en a profité pour se délester de cette malédiction des finales, de quoi lui donner des idées pour réitérer la chose en Russie.

Griezmann of the Match

1 - @AntoGriezmann est le 1er joueur français ?? de l'histoire à réaliser un doublé lors d'une finale de C3 ou de C1. Grizou. #OMAtletico pic.twitter.com/4pbf1sBdBd — OptaJean (@OptaJean) 16 mai 2018

Fin de la malédiction, maintenant, les Bleus ?

Par Andrea Chazy

Son heure de gloire est enfin arrivée. Lorsqu'il est remplacé à l'ultime minute d'une finale que son Atlético a su gérer (presque) sans trembler, le gamin de Mâcon peut avoir le sourire. Antoine Griezmann peut se féliciter cette fois de ne pas être passé à côté de l'événement, du grand rendez-vous dans lequel tout le monde l'attendait. Une satisfaction pour celui qui commençait à en avoir marre de ne pas avoir «» de son côté dans les grands événéments. Un sentiment qu'il résumait bien au micro de beIN SPORTS après la qualification pour ce rendez-vous au sommet à Lyon : «» Un message pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et Grizou n'a pas non plus manqué de le rappeler aux supporters olympiens ce soir.Face aux joueurs de Rudi Garcia Antoine Griezmann a tout simplement offert un récital pour transformer son Atletico un peu endormie en machine de guerre implacable. Il profite d'abord de la bourde du duo Mandanda/Zambo pour sonner le réveil en battant le grand Steve dans une situation presque aussi idéale que celle qu'a manqué Germain en tout début de rencontre. Une première célébration estampillé Fortnite que Griezmann ne renouvellera pas en deuxième période, son piqué soyeux sur Mandanda se suffisant à lui-même. Avec ce coup double, il est devenu par ailleurs le premier joueur français à inscrire un doublé lors d'une finale de Ligue Europa. Histoire de parfaire une prestation XXL, il est même à l'origine de la troisième réalisation des siens dans un poste de meneur de jeu qui lui va aussi comme un gant. Avant la rencontre, suite aux rumeurs de départ vers le Barça qui entouraient sa personne, Diego Costa avait sommé Griezmann «» . Le contrat a été rempli, et après la fête, l'Atletico pourra trembler.Si Grizou est aussi heureux, c'est aussi parce qu'il avait en tête les finales passées où ses prestations n'avaient pas été à la hauteur. En 2016, son penalty sur la barre de Keylor Navas avait privé les Colchoneros de revenir dans la course pour remporter leur première Ligue des Champions. Un peu plus d'un mois plus tard, c'est l'Euro à la maison qui passait sous le nez de Grizou, finale où il n'avait pas particulièrement brillé sans être mauvais non plus. Son bisou long comme pas possible sur cette Ligue Europa en dit long sur le palier qu'a peut-être franchi le Français ce 16 mai 2018 : celui où il a définitivement appris à gagner au plus haut niveau. Et ça tombe bien, la Coupe du Monde en Russie le mois prochain peut lui permettre de montrer à la planète entière le joueur de classe mondiale qu'il est déjà. Vamos !