Griezmann/Lacazette, copains d’avant

Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann se retrouvent en sélection à Clairefontaine sept ans après leur victoire lors de l’Euro U19 en 2010. Les deux compères se sont côtoyés à dix-huit reprises sous le maillot bleu dans les catégories de jeunes. Une grande amitié s’est nouée entre les deux buteurs, ce qui pourrait bien influencer le prochain mercato hivernal.

Vainqueurs de l’Euro U19 en 2010

Lacazette, joker de luxe derrière Bakambu et Tafer

Un mariage à Madrid ?

Les retrouvailles ont été chaleureuses. Quelques jours après avoir bouclé leur saison respective avec l’Atlético de Madrid et l’Olympique lyonnais, Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette se sont retrouvés sur les terrains de Clairefontaine pour préparer les derniers matchs de la saison sous le maillot bleu contre le Paraguay (5-0), la Suède (2-1) et l’Angleterre. Très proches, les deux attaquants ont partagé une photo témoignant de leur complicité sur les réseaux sociaux , affolant ainsi les supporters des, qui pensaient alors voir débarquer l’attaquant de l’OL dans le nouvel écrin de l’Atlético la saison prochaine.Si le Tribunal arbitral du sport et sa décision de maintenir l’interdiction de recrutement des Matelassiers jusqu’en janvier 2018 en a décidé autrement, les deux joueurs ne semblaient pas véritablement affectés par ce verdict, en témoigne leur célébration commune après le but de Griezmann contre le Paraguay. «, expliquait Lacazette quelques jours plus tôt en conférence de presse.» Une véritable «» entre les deux buteurs qui dure depuis 2010.Régulièrement convoqué chez les Bleuets depuis ses seize ans, Alexandre Lacazette participe tout naturellement au championnat d’Europe U17 en Turquie en 2008 aux côtés des Gueida Fofana, Clément Grenier Gilles Sunu ou Yannis Tafer. Les joueurs de Francis Smerecki réalisent un beau parcours mais s’inclinent en finale de la compétition face à l’Espagne de Thiago Alcántara Marc Bartra et Muniain sur le lourd score de 4-0. Antoine Griezmann , qui fait ses gammes du côté de la Real Sociedad ne fait pas encore partie du groupe France. «, affirme aujourd’hui Francis Smerecki » La récompense arrive deux ans plus tard, en 2010. Pour l’Euro U19, organisé par la Ligue de Basse-Normandie, Smerecki s’appuie sur la même base que pour l’aventure turque avec l’arrivée du joueur de Sán Sebastian parmi les attaquants. «, expliquait Lacazette, fin mai à Clairefontaine., témoigne Francis Smerecki » Emmenés par la doublette offensive Bakambu - Lacazette, les Bleuets prennent leur revanche sur les Espagnols en finale et l’emportent 2-1 au Stade Michel -d’Ornano. Griezmann et Lacazette remportent le premier trophée de leur jeune carrière. «, expliquait en janvier 2016 pour sofoot.com, le défenseur Loïc Nego , qui faisait partie de l’aventure.Les deux compères se retrouvent en sélection la saison suivante pour préparer le Mondial U20 2011 en Colombie, une compétition que les Bleuets de Smerecki abordent dans le costume du favori. «analyse l’ex-sélectionneur des U20.» Jugé trop léger physiquement, Lacazette est contraint de s’asseoir sur le banc des remplaçants lors de ce Mondial, devancé par Tafer et Bakambu dans la hiérarchie. «, raconte le gardien Pierrick Cros, qui faisait lui aussi partie de l’aventure en Colombie.La bande à Gueida Fofana s’arrête aux portes de la finale de ce Mondial, éliminés en demies par le Portugal (0-2). «, analyse Pierrick Cros.» Smerecki : «Sept ans plus tard, les deux compères évoluent ensemble chez les A sous le regard bienveillant de leur ancien sélectionneur, pas forcément surpris de les voir arriver à un tel niveau : «» Quant à la possibilité de les voir évoluer ensemble sous le maillot de l’Atlético à partir de janvier prochain, Smerecki préfère ne pas se mouiller : «» La «» vraie.