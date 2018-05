Griezmann, l'Olympique de Marseille lyonnais dans le cœur

Né à Mâcon, près de Lyon, Antoine Griezmann a d'abord été supporter de l'OL, avant d'avouer récemment son amour de l'Olympique de Marseille. Cela tombe bien, le 16 mai prochain, l'attaquant français aura l'occasion de mêler ses deux passions en affrontant l'OM en finale de Ligue Europa au Parc OL.

Marseille dans le cœur

Donc sur Football Manager avec l'#OM, @AntoGriezmann met Carlos Fierro titulaire en attaque, à la place de Mitroglou et Germain #teamOM #FM18 via @FFF pic.twitter.com/VFoXvaipxo — Le Phocéen (@lephoceen) 14 novembre 2017

L'OL, son premier amour

En foulant la pelouse du Parc OL le 16 mai prochain pour la finale de Ligue Europa, Antoine Griezmann aura sûrement en tête sa première au sein du « formidable outil » de Jean-Michel Aulas . C’était le 26 juin 2016 lors du huitième de finale de l'Euro remporté face à l’Irlande (2-1) . Une rencontre durant laquelle l’attaquant français avait claqué deux buts – une jolie tête croisée et une frappe du gauche – pour renverser un match bien mal embarqué. Un doublé salvateur que Dimitri Payet célèbre alors en allant s’agenouiller devant Antoine Griezmann , avant d’offrir un joli baiser à son crampon gauche.Mignons tout plein sur cette action, Payet et Griezmann ne se feront, en revanche, aucun cadeau le 16 mai prochain lors de la finale de Ligue Europa entre l’ Atlético et l’ Olympique de Marseille . Et ce, même si l’international français est un mordu de l’OM, comme il l’a avoué à, quelques jours avant la demi-finale retour de C3 : «(demi-finale de Coupe de l’UEFA, le 6 avril 1999, N.D.L.R.)C’est bien simple, Antoine Griezmann aime tellement l’ Olympique de Marseille qu’il s’amuse à prendre les commandes du club phocéen lorsqu'il joue à. Et si son pote Dimitri Payet joue bien en numéro 10, et la doublette Gustavo-Sanson s’occupe de la récupération, l’attaquant de l’ Atlético ne fait en revanche pas les mêmes choix que Rudi Garcia en attaque, puisqu'il règle le débat Germain/Mitroglou en alignant en pointe un certain Carlos Fierro, attaquant mexicain aux Chivas de Guadalajara.Mais si visiblement, en France , Grizou roule pour Marseille , il y a encore quelques années, son cœur penchait pour un autre Olympique, celui de Lyon , club avec lequel il s'amusait, là aussi, à jouer surdurant l'Euro. Natif de Mâcon, l’international français ne reculait pas dans sa jeunesse devant 72 kilomètres en voiture pour assister aux rencontres de son premier amour, comme il l’avoue auen 2017 : «Un maillot que Griezmann aurait très bien pu porter, à en croire le principal intéressé : «» Et si len’a jamais porté la tunique lyonnaise, cela ne l’empêche pas de se sentir comme chez lui dans la capitale des Gaules. Comme ce 20 août 2013, quand Griezmann s’envole dans le ciel de Gerland pour claquer un magnifique retourné acrobatique et ainsi crucifier l’Olympique lyonnais en barrages de Ligue des champions. Avant de récidiver trois ans plus tard, au Parc OL cette fois-ci, histoire de prouver que peu importe le stade, Lyon est son jardin. L’ Olympique de Marseille est prévenu.