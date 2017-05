Griezmann joueur le plus utilisé du Big 5

AS

Antoine Griezmann bientôt cramé ?Le Centre International d'Etude du Sport (CIES) a publié une étude aujourd'hui sur les joueurs des cinq principaux championnats européens ayant disputé le plus de matchs officiels depuis le 1er juillet 2016. L'attaquant de l'équipe de France et de l'Atlético Madrid arrive en tête de ce classement avec 63 rencontres et 5 454 minutes (premier dans les deux catégories).Parmi les dix premiers, on retrouve un autre Français, Paul Pogba (septième), ainsi que quatre joueurs du championnat de France, Danijel Subasic (quatrième), Kamil Glik (cinquième), Marquinhos (huitième) et Jemerson (dixième).