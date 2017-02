Griezmann hésite à rejoindre la grisaille de Manchester

0

Alors que son contrat avec l'Atletico Madrid se termine à la fin de la saison, Antoine Griezmann hésite toujours à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.L'attaquant français n'a jamais caché que le championnat espagnol est celui qui lui correspond le mieux. Mais où franchir une étape ailleurs qu'au Barca ou au Real ? Deux choix qui semblent plutôt compromis : «» , confie-t-il au micro de RMC.N'allez pas lui parler de l' Allemagne et encore moins d'une première en Ligue 1. La dernière option envisageable reste donc l' Angleterre et plus particulièrement Manchester United où évolue son pote Pogba. Lessemblent prêts à mettre soixante-dix millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du Mâconnais. Mais l'intéressé botte en touche concernant son avenir direct, quitte à utiliser des arguments assez peu crédibles : «» , se justifie-t-il.Il faudrait lui expliquer que s'il doit craindre quelque chose par rapport à sa vie privée, ce n'est pas le temps mais plus les tabloïds.