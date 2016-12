Griezmann et Pogba à la pointe des tendances Google

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Enfin un classement où Grizou peut se targuer d'être premier.Après sa troisième place au classement du dernier Ballon d'or, Antoine Griezmann peut se consoler. En 2016, il est devenu le sportif dont le nom a été le plus tapé sur Google en France . Au classement, l'attaquant de l' Atlético devance Serge Aurier et son compatriote Dimitri Payet . Dommage pour le latéral du PSG , qui avait pourtant mis toutes les chances de son côté avec son Périscope.Si Paul Pogba n'apparaît pas dans le top 10 des sportifs en France , il domine en revanche le classement des footballeurs dans le monde entier. Bien aidé par son transfert record à Manchester United , le milieu français est devenu le footballeur dont le nom a été le plus tapé sur Google en 2016. Jamie Vardy et Will Grigg complètent le podium.Antoine Griezmann est, lui, quatrième. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.