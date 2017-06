Griezmann brise le tabou de l'homosexualité dans le foot

AH

Grizou sur la joue.Adepte de la rubrique mercato depuis plusieurs semaines, Griezmann s'est cette fois exprimé sur un sujet bien plus tabou : l'homosexualité dans le foot. Interrogé par le magazine, l'attaquant madrilène est revenu sur la situation des homosexuels dans le foot : «(les homosexuels, ndlr)Une intervention courageuse sur un sujet sensible dans le monde du ballon rond. Griezmann est même allé plus loin, lorsque le journaliste lui demande s'il serait prêt à embrasser un partenaire sur la bouche : «Un baiser Griezmann-Pogba en finale du mondial russe, vingt ans après le Blanc-Barthez ?