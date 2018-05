Grenoble tient le choc à Bourg et accède à la Ligue 2 !

Bourg Péronnas (4-4-2) : Scannella - Nsimba, Digbeu (Tchenkoua, 46e), Faivre, Ndiaye (Saint-Ruf, 2e) - Martins Pereira, Court, Nirlo, Chere (Sarr, 74e) - Bègue, Merdji. Entraîneur : Hervé Della Maggiore.



Grenoble (3-5-2) : Maubleu - Mayembo, Vandenabeele (Bengriba, 52e), Spano - Abou Demba, Pinto Borges, Coulibaly, Dady Ngoye, Benet (Deletraz, 67e) - Sotoca, Belvito (Chergui, 54e).Entraîneur : Olivier Guégan.

AD, au stade Marcel Verchère

Au bout du suspense dans un match à grand stress, Grenoble sort vainqueur du duel face à Bourg.Ce début de match, c'est d'abord l'histoire d'une blessure. Touché à l'arrière de la cuisse gauche, Youssouf Ndiaye est obligé de laisser ses partenaires dès les premières foulées effectuées. Un coup dur pour Bourg Péronnas, sauvé par la barre à la suite de la frappe à bout portant de Fernand Mayembo . Malgré une bonne frappe de Yoann Court sortie par Brice Maubleu, les Burgiens se remettent à y croire, d'autant que la pluie va faire son apparition et chamboule le cours du match. Grenoble ne parvient plus à inquiéter le FBBP01, tandis que les locaux poussent pour marquer le but qui pourrait lui permettre de se maintenir en Ligue 2.Dès la reprise, Della Maggiore se décide à faire entrer Fabien Tchenkoua , ancien du GF38. Une entrée qui ajoute de la pression sur le but isérois, dans lequel Maubleau garde un sang-froid exemplaire. À Bourg, Julien Bègue s'essaie à la frappe, mais trouve le petit filet extérieur. Acculé dans son camp, Grenoble peine à passer sa moitié de terrain et commence à jouer la montre. Sur un long ballon, Malek Chergui arme une lourde frappe qui oblige Michaël Scannella à la parade. Plus le temps passe, et plus Grenoble se rapproche de l'accession à l'étage supérieur. Et sous une pluie torrentielle, l'arbitre siffle la fin du match.Après six années dans le football amateur, Grenoble obtient sa deuxième montée consécutive. L'Isère peut être heureuse.