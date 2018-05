Grenoble s'impose au courage face à Bourg

144

Grenoble Foot 38 2-1 Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01

Grenoble Foot 38 (4-4-2) : Maubleu - Mayembo, Spano, Vandenabeele, Abou Demba - Pinto Borges, Elogo, Coulibaly, Benet (Belvito, 80e) - Sotoca, Boussaha (Dady Ngoye, 70e). Entraîneur : Olivier Guégan.



Bourg Péronnas (3-6-1) : Scanella - Paye, Pierre-Charles (Nsimba, 68e), Faivre - Martins Pereira, Court, Nirlo, Kouemba (Sarr, 80e), Heinry, N'Diaye - Begue. Entraîneur : Hervé Della Maggiore.

AD, au Stade des Alpes

Malgré une pelouse gorgée d'eau et un stade vide du fait du huis clos infligé au GF38 pour des débordements lors de la dernière journée du championnat de National 1 face à Sannois , c'est bien Grenoble qui démarre le mieux la rencontre. À la suite d'une longue ouverture d'Éric Vandenabeele, Florian Sotoca part dans le dos de la défense de Bourg et ajuste Michaël Scanella d'un lob tout en toucher (1-0, 1). La suite, c'est une grosse bataille physique sur une pelouse à la limite du praticable. Juste avant la mi-temps, l'ancien Grenoblois Julien Bègue égalise d'une frappe lointaine et remet les compteurs à zéro (1-1, 45+1).Afin de partir avantagé avant le match retour prévu dimanche dans l'Ain, le GF38 doit repartir au charbon. Bousculé dans la surface, Abou Demba obtient un penalty qu'Arsène Elogo gâche avec une frappe trop centrée sur Scanella. Touché mentalement, Elogo, meilleur Grenoblois, est expulsé pour une intervention sur Court lors de laquelle il arrive bien en retard. Solidaires, les dix Isérois vont réussir à tenir, et même mieux que ça : un but de renard des surfaces de l'entrant Nicolas Belvito leur permet de prendre l'avantage (2-1, 84).Et comme il y a plus de solidarité dans le football que l'on veut bien le croire, les Grenoblois célèbrent le but comme le Havrais Jean-Philippe Mateta l'a fait dimanche face à Ajaccio. Eux ne sont pas expulsés et défendront les chances iséroises dimanche à Bourg-en-Bresse . Et heureusement !