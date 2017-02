Grenier, son chemin mène à Rome

Mis à l’écart par Bruno Génésio, Clément Grenier a été prêté avec option d’achat (3,5 millions d’euros) à l’AS Roma jusqu’à la fin de la saison. L’international français compte relancer une carrière au point mort de l’autre côté des Alpes et faire mentir ceux qui ne croyaient plus en lui à l’OL.

Suivi depuis longtemps par la Serie A

Le successeur de Pjanić ?

Par Maxime Feuillet

Il a plié bagages et s’est envolé vers l’ Italie dans l’indifférence générale ou presque. Pendant que les dirigeants et supporters de l’OL avaient les yeux rivés sur la venue du Néerlandais Memphis Depay Clément Grenier a décidé de mettre les voiles et de traverser les Alpes direction Rome. Arrivé sur les terrains de la Plaine des jeux de Gerland en 2002, à l’âge de onze ans, le natif d’Annonay, prêté avec option d’achat à l’ AS Roma jusqu’à la fin de la saison, quitte l’OL par la petite porte. Annoncé comme un grand espoir lors de ses débuts chez les professionnels, le milieu de terrain de vingt-six ans, qui n’entrait plus dans les plans de Bruno Génésio , s’est enfin résolu à changer d’air lors de ce mercato hivernal.Pisté notamment par l’ OGC Nice , qui le convoitait déjà à l’été 2011, Las Palmas ou Watford Clément Grenier (troisième plus gros salaire de l’effectif lyonnais à 320 000 euros par mois) a finalement opté pour la Serie A, un championnat dans lequel il a toujours eu la côte. Suivi de près par l' AC Milan qui cherchait le remplaçant d’ Andrea Pirlo , parti à la Juventus en 2011, le milieu international (5 sélections) était aussi proche de s’engager avec le Torino lors du dernier mercato estival. C’est finalement dans la capitale italienne, sous les ordres de Luciano Spalletti , que «» découvrira l' Italie du football. Et l’entraîneur de la Louve semble déjà ravi d’accueillir l’ancien Gone dans ses rangs : «» a-t-il lancé en conférence de presse.En décidant de rejoindre l’effectif de l’ AS Roma , Grenier n’a pas fait le choix de la facilité. L’ancien Lyonnais, qui n’a disputé que 77 petites minutes de jeu depuis le début de saison, devra faire face à une forte concurrence à son poste chez les(Nainggolan, Strootman, Florenzi, De Rossi, Perotti, Gerson ). Mais l’international français compte bien gagner sa place et relancer sa carrière de l’autre côté des Alpes : «» a-t-il annoncé lors de sa présentation à la presse, début février.Joueur clé de l’Olympique lyonnais entre 2012 et 2014, Clément Grenier peut-il retrouver le niveau qui lui avait valu une convocation pour le Mondial 2014 au Brésil avec les Bleus ? Oui, selon son nouvel entraîneur Luciano Spalletti : «» L’arrivée de Clément Grenier , enfin libéré des pépins physiques qui lui minent la vie depuis deux saisons, pourrait en effet apporter un vrai plus dans le jeu romain. Orphelins depuis le départ de Miralem Pjanić pour la Juventus l’été dernier, lesne comptent plus véritablement de meneur de jeu «» dans leur effectif. Un rôle qui pourrait parfaitement correspondre au profil de l’Ardéchois.Le nouveau numéro 7 de la Roma a d’ailleurs confié, en conférence de presse, avoir échangé avec l’international bosnien, son ancien coéquipier à Lyon , avant de prendre sa décision : «» Ironie du sort puisqu'en 2011, l’OL s’était séparé de Miralem Pjanić pour faciliter l’éclosion du jeune Clément Grenier