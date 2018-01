Grenier : « Je suis toujours un joueur de foot »

Libéré de ses six derniers mois de contrat avec l’OL, Clément Grenier, 27 ans, va tenter de se relancer avec l'En Avant de Guingamp, où il s’est engagé un an et demi. Le club breton espère en outre signer l’attaquant havrais Nathaël Julan, 21 ans.

213

Par Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger, au Roudourou

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vent d’est en ouest pour Clément Grenier . Il y a quatre ans, le meneur de jeu pouvait prétendre à un statut de futur taulier de l’OL, après avoir gagné sa place dans les 23 tricolores pour le Mondial brésilien. Mais une sale blessure aux adducteurs et un forfait plus tard, le château de cartes de l’Ardéchois s’est effondré. Lyon a tenu à lui redonner sa chance, mais le train allait trop vite pour lui. Dans le onze de Génésio, les concurrences Ferri, Tolisso et Darder l’an dernier, puis Aouar et Ndombele cette saison ont eu raison de son aura. Constat implacable : après quelques week-ends à Rome début 2017 (6 matchs, une passe décisive), Grenier n’est apparu que cinq petites minutes sur une pelouse de Ligue 1 cette saison. C’était face à Dijon , en septembre dernier. Ce mercredi, l’ancien Lyonnais a débarqué à Guingamp entre deux averses. On va enfin savoir si Grenier va sortir de la cave.Mon agentm’a parlé de Guingamp . Je connaissais déjà très bien le club, j’ai regardé beaucoup de leurs matchs. J’ai appelé Jimmy Briand et ça m’a convaincu de venir.Je suis encore un joueur de football. Le discours du coach et du présidentm’ont plu, on s’est dit des choses fortes. En discutant avec le président, j'ai l’impression d’être chez moi, avec mes amis, en Ardèche. Je ne veux pas parler de revanche. Je ne voulais pas privilégier forcément un club de Ligue 1. Le plus important, pour moi, c’est de jouer avec des gens qui me font confiance. L’idée, en venant ici, c'est de prendre du plaisir. J’ai envie de gagner. On fait un sport collectif pour être ensemble.J’ai traversé des étapes difficiles, dû surmonter des blessures, mais j’ai aussi passé quelques mois dans un club à l’étranger où j’ai acquis de l’expérience. Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : mettre un maillot, se serrer les coudes avec les potes, et gagner. Ça, ça me manque.La taille de la ville, ça ne m’intéresse pas. Je vais apprendre à la connaître. On va découvrir le club, cette ville, ses alentours et prendre du plaisir.Le plus dur, c’est de s’entraîner sans qu’il y ait d’issue. C’est délicat. À Lyon , le groupe me faisait confiance, mais j’avais l’impression de ne pas tout le temps faire le même métier que les autres. Le week-end, ça me démangeait d’aller au stade sans pouvoir jouer ou de devoir regarder le match à la télé. Mais ça m’a permis de me forger mentalement.Il faut que j’en discute avec le coach, mais peu importe ma position, je donnerai le maximum.J’ai appris beaucoup de choses, j’ai cotoyé de grands joueurs, des internationaux. Et puis j’ai découvert une autre façon de travailler, une autre culture. C’est là qu’on voit que le travail, ça implique des sacrifices, et on revient toujours meilleurs de ces grands clubs à l’étranger.Oui, c’était un moment particulier. Je suis arrivé à 11 ans, aujourd’hui, j’en ai 27. Je quitte beaucoup d’amis. J’ai côtoyé des éducateurs et des entraîneurs qui ont fait de moi un homme. Je remercie le président Aulas qui a facilité mon arrivée ici. Lyon était une étape de ma vie, il restera des bons souvenirs. Maintenant, je compte écrire une nouvelle histoire ici.