Grenade débloque enfin son compteur

Grenade 2-1 Séville

Elles n'étaient plus que deux, il n'en reste désormais plus qu'une. En s'imposant devant son public contre le FC Séville Grenade s'est offert sa première victoire de la saison en championnat, et laisse Hambourg, seule équipe des cinq grands championnats à n'avoir pas encore goûté aux joies de la victoire.Pourtant, la tâche était loin d'être facile pour les hommes de Lucas Alcatraz, exilé en tribunes, avec la réception du voisin andalou, et accessoirement troisième de Liga, le FC Séville. Ce sont d'ailleurs les Sévillans qui mettent de suite le pied sur le ballon et se montrent dangereux par Joaquín Correa qui voit sa frappe contrée au dernier moment par l'ancien défenseur troyen, Matthieu Saunier (8). Si les hommes de Jorge Sampaoli possèdent largement le ballon, ils n'arrivent pas à vraiment mettre en danger Ochoa et se montrent vulnérables en contre. C'est d'ailleurs sur une action de ce type que Grenade ouvre le score. Trouvé dans la surface, Jérémie Boga , prêté par Chelsea , se joue totalement d' Adil Rami avant de servir Pereira en retrait qui conclut parfaitement (27).Au retour des vestiaires, même combat. Ballon à Séville et Grenade qui patiente tranquillement. Alors que Séville n'arrive toujours pas à se créer de véritables occasions, les locaux doublent la marque sur corner (56). À la manière d' Edinson Cavani , Kravets dévie au premier poteau pour le défenseur David Lombán qui pousse la balle au fond des filets. Menés au score, les Sévillans commencent enfin à se montrer dangereux dans le dernier quart d'heure, mais Guillermo Ochoa se montre impeccable devant Vietto (72) et Vá zquez (74et 84). La réduction du score à la dernière seconde de jeu de Ben Yedder sur penalty ne changera rien. Séville prépare sa «» en Ligue des champions de mercredi à Lyon de la pire des manières.