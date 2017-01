Graham Taylor est décédé

0

We are deeply saddened to learn of the passing of former @England manager Graham Taylor. — The FA (@FA) 12 janvier 2017

Everyone at #watfordfc is deeply saddened to learn of the passing of our most successful manager. We love you, Graham Taylor. #thankyouGT — Watford FC (@WatfordFC) 12 janvier 2017

We are deeply saddened today by news of the death of our former manager Graham Taylor. RIP Graham. #AVFC pic.twitter.com/QCU1cCzCxN — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 12 janvier 2017

L'ancien sélectionneur de l' Angleterre Graham Taylor , est mort ce jeudi d'une crise cardiaque à soixante-douze ans.Son parcours en tant qu'entraîneur restera lié à l'ascension de Watford au plus haut niveau. Entre 1977 et 1982, l'Anglais était parvenu à faire monter lesde la quatrième à la première division. Il avait par la suite pris en main Aston Villa , avant d'être nommé en 1990 à la tête des. En tant que sélectionneur, Taylor avait connu des débuts fracassants en ne perdant qu'un seul de ses vingt et un premiers matchs, avant de décevoir lors de l'Euro 1992 en Suède , puis d'échouer lors des qualifications au Mondial 1994.Depuis l'annonce de son décès, la FA, Aston Villa ou encore Watford lui ont rendu hommage.