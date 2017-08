Gradel de retour en Ligue 1

1

Il y a deux ans, Max-Alain Gradel quittait l' ASSE pour retrouver Bournemouth , club où il avait évolué entre 2008 et 2009 et qu'il chérissait tant. Mais après une grave blessure au genou, Gradel est sorti du onze titulaire et n'est jamais parvenu à briller avec lesEn manque de temps de jeu, l'Ivoirien a donc fait le choix de revenir dans le championnat de France et va être prêté une saison sans option d'achat à Toulouse. Désireux de rejoindre l'équipe de Pascal Dupraz depuis le début de l'été, Gradel a finalement vu ses souhaits s'exaucer puisque son club de Bournemouth longtemps réticent à l'idée de le laisser partir a finalement accepté l'offre du TFC Le retour de la coccinelle.