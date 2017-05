Gourvennec s’excuse auprès de Lewczuk

0

Jocelyn était vénère.Vendredi dernier, pendant Saint-Étienne- Bordeaux ,l'entraineur des Girondins s'était emporté à l'encontre de son défenseur Igor Lewczuk , qualifié successivement de défenseur «» , «» , «» et «Bon. Le problème c'est que ses propos avaient été captés par la caméra de Canal +, qui les a diffusés dans son émission dominicale J+1.Grillé, Gourvennec a donc du s'excuser platement auprès de son joueur et revenir sur l'affaire avec la presse: «Selon divers bruits de couloir, Jocelyn aurait finalement réussi à se calmer en se matant une compile des plus beaux moments de Jérémy Ménéz sur Youtube