Gourvennec réussit ses retrouvailles avec Guingamp

Bordeaux 3-2 Guingamp

Pour la seconde fois cette saison, Jocelyn Gourvennec retrouvait Guingamp . En championnat, son ancien club lui avait joué un mauvais tour en égalisant dans les dernières secondes de la rencontre. Alors, pour éviter toute mauvaise surprise dans ce match de coupe, l'entraîneur bordelais a aligné son équipe type.Mais pas de quoi déstabiliser les Bretons. D'entrée de jeu, Privat concrétise la nette domination guingampaise en ouvrant le score sur corner. Dans la foulée, De Pauw rate la balle du 2-0. Sonné, Bordeaux égalise sur un coup du sort : une frappe contrée de Kamano. Le tournant du match. Dès lors, les Girondins sont métamorphosés et font le siège du but adverse. Heureusement pour l'En Avant, Romain Salin est bien décidé à ne pas encaisser un second but. Par deux fois, le gardien s'interpose. Malheureusement pour lui, la troisième tentative sera la bonne. Sur un long coup franc, Gaëtan Laborde s'impose dans les airs pour donner l'avantage aux siens. De retour des vestiaires, les Bordelais asphyxient leurs adversaires et obligent les hommes d'Antoine Kombouaré à rester dans leur surface. Cerise sur le gâteau, comme au tour précédent, Laborde s'offre un doublé. Bien servi par Malcolm, l'attaquant se retrouve seul face au gardien, qu'il ajuste d'une frappe précise au premier poteau. En fin de match, le but de Benezet redonne espoir aux Guingampais. Mais le score ne bougera plus.Auteur d'un match globalement maitrisé, les Bordelais se qualifient pour les demi-finales de Coupe de la Ligue et préparent au mieux leur déplacement à Angers ce samedi. Vainqueur de la Coupe de France 2014 avec Guingamp , Jocelyn Gourvennec peut rêver d'une nouvelle épopée en coupe.