Gourvennec mis à la porte

Communiqué :À compter de ce jour, Jocelyn Gourvennec n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe professionnelle.Eric Bedouet prend en charge le groupe, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement. pic.twitter.com/2cXjU7YziS — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 18 janvier 2018

Fin du calvaire pour Gourvennec.En poste depuis mai 2016 en Gironde, l'ancien entraîneur de Guingamp a été démis de ses fonctions ce jeudi matin, après la défaite qui apparaît comme celle de trop concédée mardi au Matmut Atlantique face à Caen (0-2). Les Girondins n'ont remporté qu'une seule rencontre en championnat en six matchs, et pointent actuellement à une triste treizième place, bien loin des objectifs affichés en début de saison.C'est Eric Bedouet qui prend en charge le groupe professionnel, en attendant la possible arrivée du technicien belge Michel Preud'homme On n'est jamais déçu par Bordeaux.