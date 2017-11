Gourvennec, le carré breton

Un point de départ comme de bascule : Rennes, le début des années 1990, son club de foot et son université. Si Jocelyn Gourvennec affirme qu'entraîner a toujours été « ancré » en lui, « comme une évidence, une conviction forte » , son choix de ne pas rejoindre un centre de formation à l'adolescence pour poursuivre ses études aura été un révélateur. Retour sur les fondations de « Joce » .

Rennes Bordeaux Ligue 1 Conforama Diffusion sur

L'Humanité et la brèche

« Il voulait comprendre »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chez Jocelyn Gourvennec , les notions du destin et de la destinée ne sont pas de simples mots. Comme si l'entraîneur des Girondins de Bordeaux s'interrogeait en permanence sur le commencement des actes, la maîtrise des événements et qu'il souhaitait en toutes situations sectionner les racines qu'on dit impossible à arracher des plantes symbolisant le destin. Gourvennec est un homme qui pense à tout, aux détails insignifiants, qui trace la destinée d'un groupe selon «» et qui ne laisse rien passer. Il contrôle. Son histoire ne dit pas autre chose : convaincu que l'homme se définit par ses actions et ses paroles, le coach qu'il a toujours voulu être exige au moins autant de ceux qui transforment en actes ses idées. Au moment d'évoquer le déplacement de son groupe à Rennes cette semaine, Jocelyn Gourvennec a alors augmenté le volume : « Bordeaux reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1 dont trois défaites, ndlr)(...)» La raison aux chevilles, Gourvennec lutte en silence comme il l'a toujours fait.Dans le bouillon médiatique qu'est devenu le foot depuis le début des années 1990, on l'a toujours présenté différent, presque en décalage. Une curiosité que les médias se sont amusés à étiqueter intello depuis qu'il a débarqué dans le circuit professionnel avec le Stade rennais. Né de parents enseignants qui buvaient le café en salle des profs avec le Christian Gourcuff mathématicien, petit-fils de cordonnier, Jocelyn Gourvennec a toujours détesté ce catalogage. Le Breton de Brest a simplement voulu prendre le volant de sa destinée et a refusé le destin qu'on voulait lui dicter. «, dit-il à, en janvier 1999.(...)» Vivre et se construire : il joue de la flûte traversière, découvre Beck, Jeff Buckley, se fabrique au FC Lorient et est insensible aux battements de cils des clubs pros qui viennent le chercher à treize ans. «» , raconte-t-il dans un entretien donné àLe temps libre sert alors à la mise en place d'autres repères. À Lorient , Gourvennec s'imbibe en regardant les séances de l'entraîneur-joueur Christian Gourcuff et obtient rapidement son bac tout en commençant à fouler les terrains de D2 avec les Merlus. Le temps des allers-retours entre la faculté des sports de Rennes la semaine – où il reçoit également l'autorisation de s'entraîner deux fois par semaine avec la réserve du Stade rennais de Patrick Rampillon – et les matchs avec Lorient , en D3, le week-end. Le même Rampillon qui va finalement le convaincre de s'installer définitivement à Rennes lors de l'été 1991. «, situe le formateur rennais. Patrick Rampillon s'entend alors avec la fac de Rennes pour adapter les cours «» , histoire que «» et qu'il puisse aussi avoir accès à «» .Mais alors, pourquoi Gourvennec est-il devenu entraîneur de foot ? La question pourrait également se poser différemment : pourquoi le joueur qu'il était, classe, organisateur, passeur de plats reconnus, a-t-il décidé d'y consacrer l'intégralité de «» ? «» , répond-il il y a quelques mois lors d'un entretien donné à. Le temps passé dans les études au début de sa carrière a alors avant tout servi à lui donner «» qu'il a concrétisé par un mémoire portant sur l'analyse des déplacements de ses coéquipiers d'attaque, plus ceux de Nicolas Ouédec. On le dit alors enfermé dans une bulle, que son ancien coéquipier en Bretagne, Laurent Huard, éclate : «Une clé : Gourvennec échange, il absorbe. «» , avoue-t-il un jour danslà où Coco Suaudeau, son entraîneur à Nantes, racontera qu'avec «(...)» Comprendre pour ensuite transmettre, comprendre pour briller davantage sur un terrain où il dégageait «» et où il sera le pilier de la remontée rennaise en D1 au bout de la saison 1993-1994 dont il sortira meilleur joueur. «» , complète Huard. Dans le même temps, Gourvennec complète ses références avec Notheaux, Le Milinaire. Suivront Suaudeau, Denoueix, Le Guen et les autres. Les fondations de « Joce » ont été posées et le voilà de retour vendredi soir, là, dans une ville étape de sa destinée. «» , conclut Rampillon. Gourvennec, lui, ne s'estime qu'au début du voyage.