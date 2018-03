Gourcuff : « Une impression de fin de cycle »

Sans club depuis son limogeage du Stade rennais en novembre dernier, Christian Gourcuff a suivi le huitième de finale PSG-Real chez lui, à Gâvres, dans le Morbihan. L'entraîneur breton analyse la contre-performance parisienne et déclare sa flamme à Marco Asensio.

254

« Au match aller, Paris avait donné la leçon au Real dans la circulation du ballon. Là, le contraste était saisissant. »

« Di María et Mbappé ont procédé de manière individuelle sans relation avec les partenaires. »

« Asensio est un très bon joueur de foot : intelligent, collectif... Ce mercredi soir, il fait un grand match. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Étonnant, parce que Paris nous a habitués à autre chose. Il faut relativiser parce qu’entre des matchs de L1 et ce mercredi soir, ce n'est pas la même opposition, mais dans la maîtrise, la fluidité du jeu, c’était assez étonnant. Même par rapport au match aller. Dans la capacité collective des Parisiens, c’était frappant dès le départ.Oui, car il y avait beaucoup de rushs individuels, mais pas cette fluidité qui fait la force de Paris tous les week-ends, ou auparavant en Ligue des champions.Au match aller, Paris avait donné la leçon au Real dans la circulation du ballon. Là, le contraste était saisissant. Paris a eu du mal à récupérer. Le pressing que fait Paris, c’est lié à cette capacité de pouvoir faire circuler le ballon, de maintenir un bloc haut. Là, on a vu tout de suite des espaces.On ne peut pas s’empêcher de penser à l’absence de Neymar . Il donne confiance à l’équipe, modifie la donne dans le rapport de force avec l’adversaire. Même s’il procède beaucoup par des actions individuelles, il a cette capacité à créer le danger. Là, on a senti une équipe inoffensive.Non, il n’y avait pas de relations entre le milieu de terrain et les trois attaquants. C’était une équipe coupée en deux. Parce que la circulation du ballon ne permettait pas, justement, de le remonter. Di María – en dribbles –, Mbappé – plus en vitesse – ont procédé de manière individuelle sans relation avec les partenaires.Le danger, c’est de miser une saison sur un match. Le jour où le match arrive, cela vous met une pression énorme. Et si vous êtes diminués... Même Verratti, je l’ai trouvé moins lucide dans la circulation du ballon.C’est vrai qu’à ce moment-là, tout pouvait encore arriver, mais le déroulement de la rencontre ne le laissait pas présager...Les deux buts du Real changent la donne. Paris était en position de force au match aller. Dans le dernier quart d’heure, il y a un changement psychologique. Mais lors de ce match retour, ils n’y étaient pas. Pastore, ses pertes de balle... À la fin, on voit une équipe complètement déstabilisée.Asensio.Et c’était déjà le cas au match aller – son entrée était déterminante. C’est un très bon joueur de foot : intelligent, collectif... Ce mercredi soir, il fait un grand match. Kovačić, également. En fait, ce qui a fait la différence entre le Real et le PSG , c’est le calme des Madrilènes dans la sortie du ballon.Par rapport à l’année dernière, c’est très différent. Autant contre le Barça , l’élimination, c’était un concours de circonstances, des trucs incroyables. Autant cette année, ça donne l’impression d’une fin de cycle, même si ça ne reste qu’un match. Sur le plan du jeu ou de la révolte, car il n’y en a pas eu.