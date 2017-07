Gourcuff écarte huit joueurs du groupe rennais

NG

À l'aise, Breizh.À l'aube du traditionnel stage de préparation, Christian Gourcuff a convoqué vingt-six joueurs pour l'accompagner à Verbier, dans les montagnes suisses. Un groupe restreint dans lequel ne figurent pas huit joueurs rennais qui resteront s'entrainer en Bretagne.Parmi les indésirables, on trouve notamment Giovanni Sio, Mehdi Zeffan, Clément Chantôme , Wesley Saïd ou encore Kermit Erasmus. Autant de joueurs qui ne devraient pas voir leur avenir s'écrire dans le massif armoricain.À l'inverse, les nouvelles recrues, Faitout Maouassa, Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud et Jordan Tell seront bien du voyage en Suisse.Un pèlerinage chez Alexander Frei est-il au programme ?