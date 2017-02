Götze absent pour une durée indéterminée

0

26 petites minutes de jeu : en 2017, Mario Götze n'a pas eu beaucoup l'occasion de gambader sur les pelouses de Bundesliga. Pour cause, le milieu de terrain de Dortmund a subi une série de pépins musculaires qui l'ont tenu éloigné des terrains. Une absence qui devrait, qui plus est, se prolonger.Ce lundi, les médecins du club sont parvenus à établir un diagnostic : l'international allemand souffre de «» et restera indisponible pour «» . Dans son communiqué, le club a précisé que le champion du monde 2014 sera également contraint de renoncer à l'entraînement durant cette période.» , a précisé le joueur de vingt-quatre ans.Tant qu'il est frais et dispo pour entrer en finale du Mondial 2018...