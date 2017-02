Gordon Ramsay prêt à remplacer Mark Warburton

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cauchemar à Ibrox.Alors que les Glasgow Rangers sont en plein doute quant au maintien de leur coach, Mark Warburton, sur le banc, les spéculations sur le nom de son successeur vont bon train.Ce vendredi sur Twitter, un supporter du club de Glasgow a demandé à Gordon Ramsay s'il serait prêt à endosser la responsabilité. Ce à quoi le chef cuisinier le plus célèbre de la télévision a répondu par l'affirmative. Le soutien de Ramsay auxest de notoriété publique. Dans sa jeunesse, la star des fourneaux avait même effectué plusieurs essais, malheureusement pour lui non-concluants.Si Mark Warburton n'a officiellement toujours pas démissionné, son remplaçant devrait, hélas, avoir un profil moins culinaire et beaucoup plus gazonesque. Le nom de Billy Davies, ancien de Nottingham Forest, circule pour l'instant en tête des pronostics.Dommage, lesde la mi-temps auraient surement été de meilleure qualité.