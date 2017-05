Gonalons, un capitaine dans la tempête

Après une saison compliquée sur le plan sportif, Maxime Gonalons s’est attiré les foudres de son président en évoquant ses envies d'ailleurs en cas de baisse des ambitions lyonnaises. Le torchon brûle entre les deux hommes, et le capitaine lyonnais pourrait bien jouer ce samedi soir contre Nice son 334e et dernier match sous le maillot de l’OL.

L’émergence de Tousart, Valence intéressé

Par Maxime Feuillet

La déclaration a surpris l’entière assemblée de journalistes convoqués pour la conférence de presse du président Aulas, mardi, au Parc OL. Visiblement très remonté contre son capitaine Maxime Gonalons , le président lyonnais a fait part de sa colère à la suite des récentes déclarations du milieu de terrain à propos de son avenir : «Le capitaine lyonnais paie ainsi son interview accordée la semaine dernière dans le, à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam (3-1), dans laquelle il expliquait vouloir des «» : «» «, a cependant nuancé le président Aulas."Il n’y a qu’au tarot qu’on s’excuse." » Les relations entre les deux hommes semblent donc être assez tendues ces derniers jours. Et Jean-Michel Aulas en a même rajouté une couche sur Twitter, son réseau social favori, en relayant le message d’une supportrice lyonnaise réclamant le départ du capitaine des Gones : «Le clan Gonalons s’est, quant à lui, contenté de réagir par l’intermédiaire de l’agent du joueur Frédéric Guerra qui s’est exprimé sur Twitter quelques heures après la conférence de presse de JMA : «» À l’origine de ces querelles entre les deux parties trônent les négociations autour de la prolongation du milieu de terrain lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin 2018 avec l’OL, le capitaine des Gones s’étonnait de n’avoir encore reçu aucune proposition de ses dirigeants pour le convaincre de poursuivre son aventure avec son club formateur. D’autant que, dans le même temps, le jeune Lucas Tousart, concurrent direct du natif de Vénissieux dans l’entrejeu lyonnais, a vu son bail être prolongé jusqu’en 2022. Un manque de considération qui a visiblement touché Maxime Gonalons , patron d’un vestiaire pas toujours évident à gérer et figure de l’écurie rhodanienne depuis maintenant huit saisons. D’autant plus qu’après son transfert avorté vers le Napoli en janvier 2014, l’international français avait émis l’idée d’effectuer toute sa carrière entre Rhône et Saône et d’embrasser ainsi la destinée de Francesco Totti Daniele De Rossi ou Ryan Giggs , hommes d’un seul club.Sauf que cette année, le milieu de terrain de 28 ans a probablement réalisé sa moins bonne saison depuis son arrivée chez les professionnels en 2009. Auteur de performances en dents de scie, en difficulté dans le double pivot instauré dans le 4-2-3-1 de Bruno Génésio et confronté à l’émergence de Lucas Tousart à son poste, «» pourrait donc se retrouver poussé vers la sortie par ses dirigeants. Une situation qui affecte quelque peu le principal intéressé selon les dires de Christophe Jallet , qui s’exprimait sur le sujet, jeudi, en conférence de presse : «» Sauf que le capitaine des Gones pourrait être amené à faire ses valises plus rapidement que prévu. Selon les informations du média espagnol, le milieu lyonnais aurait en effet été proposé aux dirigeants du FC Valence, qui souhaitent refonder en grande partie leur effectif et seraient plutôt intéressés par le profil du milieu aux huit sélections chez les Bleus. Avec les probables départs d’ Alexandre Lacazette Corentin Tolisso et donc Maxime Gonalons , une page se tourne à l’Olympique lyonnais, un chapitre se referme.