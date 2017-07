Gonalons baby gone

Ce lundi, Maxime Gonalons a officiellement quitté l’OL pour s’engager avec l’AS Roma pour quatre saisons. Un départ presque en catimini du club où il sera resté pendant dix-sept ans. Une triste fin alors que tout avait si bien commencé. Quel dommage.

« On pourra redevenir la grande équipe de l’OL, j’en suis certain »

On ne crache pas sur la main qu’on a baisée

Par Gaspard Manet

Propos de Maxime Gonalons recueillis par GM pour So Foot Club #9

» En 1975, l’immense Joe Dassin résumait à la perfection la fin d’un chagrin d’amour et son absence d’impact sur les choses. Deux êtres se sont aimés, ils ne s’aiment plus. C’est terminé, n’en parlons plus. Et il avait raison ce génie de Joe, la fin d’une idylle ne change rien. Ou pas grand-chose. Mais ce ne n’est pas une raison pour la bâcler. Celle de Maxime Gonalons et l’Olympique lyonnais a pris fin officiellement hier, aux alentours de 17h. L’enfant du pays s’est envolé à mille bornes de chez lui pour parapher un contrat de quatre ans en faveur de l’AS Roma. Le tout dans l’indifférence générale, comme si le milieu défensif venait de finir un vulgaire prêt de six mois dans la cité des Gones. Pourtant, à Lyon, Gonalons pèse huit saisons en pro, 334 matchs (soit le dixième joueur le plus capé de l’histoire du club) et quatre ans et demi de capitanat. Une longue et belle histoire qu’on aurait presque pensée éternelle. Né à Vénissieux, en 1989, Max ne tarde pas à devenir un fervent supporter de l’OL. Avant d’en être un joueur, onze ans plus tard. Une fierté, forcément : «. »Dans les rangs de l’OL, le jeune Gone franchit toutes les étapes et surmonte toutes les épreuves, même les plus graves comme ce staphylocoque contracté en juillet 2008 qui aurait pu précipiter la fin de sa carrière. Souvent capitaine dans les équipes de jeunes, Gonalons intègre le groupe professionnel à l’été 2009. Pour ne plus jamais en partir. Mieux, en janvier 2013, lorsque Lisandro décide de rendre le brassard, c’est lui, le minot de vingt-trois ans, qui en hérite. Pas forcément une évidence au début : «. » Une tâche délicate, donc, mais hautement valorisante : «. »Bref, l’histoire entre Maxime Gonalons et son club de cœur est belle. Presque parfaite. Au point, d’ailleurs, que le capitaine rhodanien refuse de quitter le club en janvier 2014 alors que Naples vient de glisser un chèque de 17 millions d’euros sur la table de Jean- Michel Aulas pour engager son milieu défensif. Quelques mois plus tard, lors du mercato estival, rebelote, mais toujours la même réponse : Gonalons préfère rester. «. » Trois ans plus tard, les choses ont donc bien changé. La raison ? Des performances plutôt mitigées sur ces deux dernières saisons. C’est vrai, Gonalons a été en dessous à plusieurs reprises. Moins appliqué, plus maladroit, moins bien placé, avec, en apogée, ce bras levé au-dessus d’un corps statique alors que l’Ajax inscrivait un quatrième but en demi-finale aller de Ligue Europa.Certes, depuis deux saisons, Max était moins régulier. Et alors ? Est-ce une raison suffisante pour reléguer aux oubliettes dix-sept années de relation ? De fidélité ? D’amour ? On ne salit pas une telle histoire. Les erreurs de chacun, les sentiments qui s’envolent, la passion qui s’étiole ne doivent en rien venir effacer les années de bonheur partagées. Ne pas faire oublier son but à Anfield, son tir au but à Istanbul, ses deux demi-finales de Coupe d'Europe. Bref, on ne crache pas sur la main qu’on a baisée. Et pourtant... Entre l’OL et Gonalons, le torchon aura définitivement brûlé à la veille de la demi-finale face à l’Ajax après une mise au point du joueur sur son avenir : «. » Des propos que Jean- Michel Aulas peine à avaler : «(son contrat expire en juin 2018). » La fin de l’idylle semble alors inéluctable. Et devient même actée au milieu du mois de juin lorsque l’on apprend que, quoi qu’il arrive, le milieu de terrain ne sera plus capitaine l’année prochaine. Aujourd’hui, l’issue est donc connue. Maxime Gonalons a filé du côté de Rome et a fait ses adieux sur un post Twitter. Une triste fin, loin des adieux en grande pompe qu’il aurait mérités. Mais bon, il pleuvra toujours sur Londres, alors la vie continue.