Gomis toujours plus proche de Galatasaray

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je t'aime, moi non plus.Après des semaines de rumeurs et de changements d'avis, Bafétimbi Gomis devrait finalement bien jouer à Galatasaray l'an prochain. Selonet de nombreux médias turcs, la Panthère aurait même déjà signé son contrat au bord du Bosphore, où il sera présenté mardi ou mercredi. Un bail de trois ans avec un salaire double de celui proposé par l'OM, difficilement refusable à 31 ans.Désireux de rester à Marseille , le buteur français quitte donc officiellement Swansea pour 2,5 millions d'euros, mais pas en direction du Vieux Port. Le natif de La-Seyne-sur-Mer n'aura disputé qu'une saison dans son troisième club de coeur, avec Lyon et St-Étienne, avec vingt buts à la clé.Le projet sportif, évidemment.