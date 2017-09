Gomis continue de flamber, Dirar et Valbuena chauds pour rien

Bafé Gomis, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Adrien Regattin, Younès Belhanda... Le championnat turc est devenu une véritable terre d'accueil pour les anciens de Ligue 1. Chaque week-end, Sofoot.com fera le point sur le week-end de nos chouchous installés en Turquie.

Bafétimbi Gomis (Galatasaray)

[VIDEO] Gomis encore buteur avec le Galatasaray ! https://t.co/fvEP2x9pwK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 septembre 2017

Vidéo

Yoan Gouffran (Göztepe As Izmir)

[VIDEO] SüperLig : Mais quelle frappe de Umut Bulut !! > Probablement le but du week-end https://t.co/aSis5J9UoF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 septembre 2017

Par Kevin Charnay

A ce qu’il paraît, la routine finit par user une relation. C’est loin d’être le cas en ce qui concerne le couple formé par Bafé Gomis et Galatasaray. Mieux, ils s’aiment de plus en plus fort, alors que c’est la même chose chaque week-end. Un but en première intention, un mec à quatre pattes qui fait la panthère, et un stade qui explose. Sauf que cette fois-ci, le tentateur Samuel Eto’o est venu égaliser en fin de match pour Antalyaspor. Avec cinq buts et deux passes décisives en quatre rencontres, Bafé est en tout cas un sacré dragueur.Vous voyez l’avant dernière passe incroyable sur la vidéo juste au-dessus ? Eh bien c’est l’oeuvre du soyeux Younes Belhanda, qui continue de distribuer du velours partout où il passe. Mais le problème a toujours été qu’il le fait par intermittence. Le reste du match, Youyou a joué au timide, a arrêté de prendre des risques et s’est petit à petit éteint. Qu’il lâche les chevaux. Par ce que sinon, le mec qui l’a remplacé à la 88e minute va le faire à sa place. Ce mec-là s’appelle quand même Sofiane Feghouli Le week-end dernier, Samir Nasri marquait les esprits en inscrivant son premier but dès son premier match. Depuis, il a fait voir l’autre facette de son jeu, celle qui pose problème. Cette semaine, il aurait eu quelques désaccords avec son entraîneur Riza Çalimbay. Deux entraînements manqués sans trop savoir pourquoi, et un mal de gorge comme excuse officielle. Résultat, pas de matchs pour lui ce week-end contre Galatasaray.» . Jérem’ continue d’assurer au micro, mais ne joue toujours pas avec Antalyaspor. Pas encore prêt physiquement. Les vacances de la génération 87 à Antalya.Sur le banc, il a au moins eu l’occasion de croiser Bafé Gomis pour discuter du prochain thème de la réunion du «» .Gaël continue de prendre ses marques dans sa nouvelle vie. Après quatorze années dédiées à la Premier League et ses pelouses parfaites, le latéral gauche est venu goûter à la Süper Lig et ses fumigènes pour se relancer. Pari réussi pour l’instant. Istanbul Basaksehir continue sur sa lancée de la saison dernière en jouant les poils à gratter et en allant battre Fenerbahçe. Titularisé dans le couloir gauche, Clichy s’est contenté de faire le job, et c’est plutôt Junior Caiçara de l’autre côté qui a joué au latéraux offensifs. Avant de commencer à multiplier les courses et distribuer les passes décisives lors de la prochaine journée ?champion de Franceneuvième de Süper Lig. C’est dur pour Nabil Dirar qui vit un début de saison très difficile avec Fenerbahçe, qui s’est encore incliné 3-2 face à Basaksehir. Eliminé par Vardar en Europa League, seulement 9e avec cinq points en quatre matchs, le Fener rame. Et Nabil Dirar n’y est pour rien car il a encore répondu présent ce dimanche en réduisant le score juste avant la pause. Frustrant.Mais au moins, Nabil Dirar n’est pas seul dans cette galère. De l’autre côté du terrain, dans le couloir gauche, Mathieu Valbuena aussi fait le travail pour Fenerbahçe. Menés 2-0, les Stambouliotes ont largement pu compter sur Petit Vélo. Après un gros travail et un bon centre depuis la gauche, Valbuena est directement impliqué sur la réduction du score de Dirar. Ensuite, c’est lui qui dépose une merveille de corner sur la tête de Martin Skrtel pour l’égalisation. Mais c’était sans compter sur le but de la victoire cruel de Kerim Frei dans le temps additionnel. Le prochain coup de pédale sera le bon.Les choses commencent à se mettre doucement en place pour l’ancien Bordelais. Il y a six jours, il a fait ses premiers pas pour Gotzepe en match amical contre Menemen Belediyespor. Résultat : un but et une victoire 5-0. Ce week-end, en championnat, il est rentré une minute en tant qu’ailier droit pour participer à la victoire des siens 2-0 à Ankaraspor. De toute manière, la star française de Göztepe, ce n’est pas lui. Il s’agit de l’immense Mathieu Peybernes, toujours aussi impérial.Le cadeau empoisonné. Mis sur le banc après sa prestation décevante de la semaine dernière, le souriant Regattin a tout de même eu l’occasion de faire montre de tout son talent. Sauf que lorsqu’il entre à la mi-temps pour faire chuter Mathieu Peybernes, ses coéquipiers sont déjà menés 2-0. Anakaraspor reste lanterne rouge et les supporters s’agacent qu’Adrien ne parvienne pas à tout changer à lui tout seul. «» .Toujours pas sur la feuille de match... On commence clairement à se faire du soucis tant on n’a pas de nouvelles. Dans son équipe, le solide Jean-Armel Kana-Biyik, le buteur Umut Bulut, et le passeur Ryan Mendes se sont quand même signalés et ont fait honneur à la Ligue en s’imposant 2-0. En face, à Sivasspor, le génial Elderson Echiejile tire un peu la gueule. Aligné ailier gauche, il s’est fait sortir dès la mi-temps. Jamais bon signe.